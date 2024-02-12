州檢察長向CBS施壓不要投放超級盃廣告

鉅亨網新聞中心 2024-02-12 18:40

由六名州總檢察長組成的小組要求哥倫比亞廣播公司 (CBS) 及其母公司派拉蒙全球 (PARA-US) 不要在 Temu 上投放超級盃廣告。Temu 是一個快速成長的中國線上購物平台；CBS 則是美國三大全國性商業廣播電視網之一。

這是 Temu 第二次在備受矚目的美式足球賽事上花費數百萬美元購買廣告。去年，它的第一個超級盃廣告以「像億萬富翁一樣購物」為口號，彰顯了以主要來自中國的超折扣商品吸引客戶的商業模式。

總檢察長們在上周六 (10 日) 給 CBS 和派拉蒙全球的一封信中表示，他們反對 temu。

在該信，特別委員會詳細介紹了對 Temu 及其中國競爭對手 Shein 的跨黨調查初步調查結果。信中還指明，Shein 和 Temu 正在利用美國的最低限度規則來逃避海關執法：它們幾乎所有產品價值都在 800 美元以下，可以免遭檢查進入美國，無需支付大多數美國服裝品牌的關稅。

特別委員會主席、眾議員 Mike Gallagher 表示：「Temu 幾乎無所作為。」「Temu 和 Shein 正在針對我們進口規則中的最低限度漏洞規避進口稅，逃避對出售數百萬商品的審查。 」