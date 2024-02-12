科技巨頭有本錢領漲！帳面現金逾1400億美元

鉅亨網新聞中心 2024-02-12 18:27

在科技巨頭反彈的帶動下，美股漲幅進一步擴大。繼去年飆升 54% 後，那斯達克 100 指數今年來又上漲 8.6%。

高盛對沖基金業務主管帕斯夸里約佑 (Tony Pasquariello) 指出，開年以來少數股票的「狂歡」還在繼續，美股市值前 5 大個股貢獻了 70% 的漲幅。瑞銀 (UBS) 直言，「科技巨頭」將繼續受惠於清晰的獲利路徑，2024 年將繼續領漲。

數據顯示，截止去年 12 月 30 日的第 4 季，微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta (META-US) 五大科技巨頭現金儲備創下新高，共近 1400 億美元。媒體分析指出，由科技巨頭所持現金可以看出，這些公司還有千億利多還沒釋放，漲勢勢將持續。

CFRA Research 研究員齊諾 (Angelo Zino) 表示，因為這些公司已經擁有強大的資產負債表和高淨現金部位，投資人可以判斷這些公司在未來會有更多現金回饋股東，對資本回報的關注將有助於在未來增加股東價值。

而且以這些科技公司的規模來看，要把這些錢花出去難度越來越大，一來要找到能夠繼續推動成長的投資不容易，再者，這些公司正成為監管機構重點關注的對象，在考慮收購的時候必須考慮監管方面的態度，這也增加了額外的成本。

因此，科技巨頭選擇了另一種花錢的方式：回購：

分析指出，回購減少了流通在外的股票總數，在獲利不變的前提下，每股獲利會上升，從而有助於提振公司股價。高階主管常常透過回購來證明，相信自家公司的股票被低估值得投資。

從歷史上看，回購在成熟型公司中更為常見，這類公司專注於向股東返還現金；相較之下，創業型公司往往會將現金用於擴張、投資新設施和設備、研究和開發新產品或進行收購。

在科技巨頭的上季財報中還有一個細節值得注意，那就是用分紅的方式回饋股東。對於成長股來說，分紅向來並不是一個有效提振股價的方式。很多投資人認為，當成長股開始發分紅時，就是成長到頭的時候。但上周 Meta 分紅後市場的反應似乎說明對股利的態度改變了。

資管公司 Deepwater 創辦人表示，如果回顧過去 10 年，當科技公司開始分紅，成長也就開始停止了，但 Meta 宣布分紅的同時，還說自己會繼續投資。這就是在告訴股東，仍可自己完成 AI 和元宇宙方面的成長。投行 Baird 也表示，在生成式 AI 的出現的時代中，分紅不再是成長放緩的訊號。

標普全球 (S&P Global) 的數據顯示，過去 10 年，美股 4 家大型科技公司總共投入逾 1 兆美元用於股票回購。

截至去年 3 月 31 日的 10 年裡，美股 4 大科技巨頭蘋果、Alphabet、微軟和 Meta 總共投入 1.1 兆美元用於回購。

蘋果的回購力道居美股上市公司之首，投入額高達 6210 億美元。 Alphabet 以 1930 億美元排名第二；微軟和 Meta 的回購額分別為 1800 億美元和 1300 億美元。