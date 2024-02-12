二疊紀盆地再現交易 Diamondback Energy以260億美元收購Endeavor Energy Partners

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-12 20:38

頁岩生產商 Diamondback Energy (FANG-US) 周一 (12 日) 表示，將以現金加股票的方式收購二疊紀盆地最大的私人石油和天然氣生產商 Endeavor Energy Partners，交易價值包括債務約為 260 億美元。

多產的二疊紀盆地正掀起一波以提高產量為主的整合浪潮。2023 年最大的一波整合是埃克森美孚以約 600 億美元的交易收購了先鋒自然資源公司 (Pioneer Natural Resources)。

油氣生產商正在利用其高股價來獲得低成本儲備，並為可能出現更多交易的行業下一次劇變做好準備。

Diamondback 執行長史蒂斯 (Travis Stice) 表示：「Diamondback 過去 12 年已證明自己是二疊紀盆地首屈一指的低成本營運商，這種組合使我們能夠將這種成本結構轉化為更大的資產，並將資本分配到更強大的庫存位置。」

該交易將使合併後的公司每天開採 81.6 萬桶石油當量 (boepd)，每年產生 5.5 億美元的協同效應，在未來 10 年內淨值將超過 30 億美元。

收購 Endeavor 的交易包括約 1.173 億股 Diamondback 普通股和 80 億美元現金。

Endeavour 在二疊紀盆地米德蘭部分的作業面積約為 35 萬英畝，預計到 2024 年每天將生產約 35 至 36.5 萬桶石油當量。