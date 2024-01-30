美銀：交易過熱是對沖基金投資最大擔憂

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-30 19:10

美國銀行的調查顯示，對沖基金投資組合包含太多相同交易，讓全球投資人對增加擁有對沖基金曝險感到擔憂。

美銀的 2023 年底信心調查顯示，超過五分之一的大型投資人如退休基金和保險公司，將過熱的交易視為最令人擔憂的問題。

與 2022 年的調​​查相比，這個數字顯著上升，當時「過熱」排在第六位。此外，超過半數的受訪者將過熱列為最擔心的三大問題。

去年，對沖基金以創紀錄的速度湧入全球大型科技股。11 月，許多系統化交易的對沖基金陷入虧損交易，因為大量退出造成了瓶頸。

美國銀行的調查顯示，不斷變化的利率環境、針對虧損交易的風險管理以及產能限制，是對沖基金投資者擔憂的問題之一。

同時，流動性和地緣政治風險的擔憂排名有所下降。

美國銀行報告指出，話雖如此，對沖基金在股市中交易多頭和空頭部位仍然是該行追蹤的首要對沖基金策略。

報告補充說，去年這些基金的回報率為 12.2%。

美國銀行表示，投資人對多種策略對沖基金的興趣有所下降，從 2022 年第二大最受關注的策略下降到 2023 年的第五位。

美國銀行表示，由於興趣減弱，亞太地區配置以及顧問、退休基金、主權財富基金和資產管理公司的跌幅最大。