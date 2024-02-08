谷歌將AI助手重新命名為Gemini 並推出訂鳥方案

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-08 21:15

谷歌周四 (8 日) 將其 Bard 聊天機器人重新命名為 Gemini，並表示在與微軟 (MSFT-US) 爭奪訂閱量的過程中，消費者可以為更好的推理能力付費。

Alphabet (GOOGL-US) 子公司表示，美國客戶可以每月 19.99 美元訂閱 Gemini Advanced，其中包括更強大的 Ultra 1.0 AI 模型。

訂閱者將獲得以往每月 9.99 美元費用的 2 TB 雲端儲存空間，並且很快就會可以存取 Gmail 中的 Gemini 和 Google 的生產力套件。

這項捆綁包被稱為 Google One AI Premium 方案，是該公司至今對微軟及其合作夥伴 OpenAI 的最大回擊之一。這也顯示消費者之間的競爭日益激烈，消費者現在有多種付費人工智慧訂閱選項。

一年前，OpenAI 的 ChatGPT Plus 開創了購買人工智慧模型和其他功能的早期市場；而微軟最近宣佈在 Word 和 Excel 等程式中競爭性地訂用人工智慧。在美國，兩種訂閱費用均為每月 20 美元。

產品負責人 Jack Krawczyk 在接受採訪時表示，雲端儲存、Gmail 和其他整合將使谷歌的訂閱與人們的工作方式相協調，「如果每月支付 20 美元僅獲得一個模型是不夠的。」

他表示，目標受眾是那些想要最強大的生成式人工智慧技術的人。這種技術可以根據指令召喚出新內容，並處理網路上沒有明顯答案的查詢。

谷歌希望推出另一款擁有數十億用戶的產品，利用其龐大的 Android 手機客戶群來助其一臂之力。該公司表示，Android 用戶可以選擇 Gemini 作為手機上的預設數位助手，透過應用程式、電源按鈕或透過說「嘿 Google」來存取它。

Krawczyk 說：「這樣做可提供世上訪問人工智慧困難最小的方式之一。」並補充說，Gemini 也將登陸 Google iPhone 應用程式。

他表示，截至周四，Gemini Advanced 已在 150 個國家或地區提供英語版本。