Gemini帶動谷歌漲逾5% 分析師謹慎：如何獲利才是關鍵

谷歌 (GOOGL-US) 周四 (7 日) 收高 5% 以上，創 8 月 29 日以來最大單日漲幅，前一日該公司甫推出最新人工智慧 (AI) 模型「Gemini」，將與 OpenAI、微軟 (MSFT-US) 和 Meta (META-US) 的產品競爭。

富國銀行交易室表示，該宣告應足以平息「AI 領域哪兒有谷歌」的爭論，但最大的問題也在於「Gemini 要怎樣賺錢」，「簡而言之，我總結谷歌在證明他們仍有一些優勢。」

美銀分析師周三指出，由於在 Gen AI 領域沒有亮眼表現，谷歌母公司 Alphabet 今年一直承壓，因此 Gemini 推出後，「品牌良好」的競爭模式可能會為其消費者搜尋活動和雲端企業銷售帶來好處。

分析師認為，「數據表明，谷歌擁有強大且專有的 AI 能力，這可能對 2024 年上半年股價產生正面影響。」

目前尚不清楚谷歌是否計劃長期靠所有產品套用 Gemini 進而獲利，但本月稍晚谷歌會開始透過谷歌雲端向客戶授權 Gemini。

谷歌高層表示，Gemini 的效能優於 OpenAI 的 GPT-3.5 聊天機器人，但該公司並未透露與 OpenAI 最新型號 GPT-4 Turbo 相比的情況。

儘管如此，Gemini 顯示，AI 仍有進一步大獲其利的機會。

例如，微軟最近推出 Copilot，由 OpenAI 的 ChatGPT 支持，套用在 Word、Excel 和其他 Office 程式中，每人每月費用為 30 美元。Piper Sandler 分析師 10 月估計，到 2026 年，Copilot 可為微軟帶來超過 100 億美元的年營收。

摩根大通分析師寫道，雖然華爾街對谷歌周三宣布的消息「大多是打了個哈欠」，但看到谷歌在此重大技術中取得進展仍感到鼓舞。然而，究竟如何靠該技術獲利，此不確性仍是股價一大阻力。

KeyBanc 的分析師表示，Gemini 是谷歌今年眾多 AI 消息的「頂峰」，但 AI 需要一段時間才能對其成長和獲利能力產生有意義的影響。「Gemini 仍在試圖切入『搜索』等核心產品，因此我們建議耐心地評估其影響。」