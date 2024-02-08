美國成立AI國家隊 一網打盡龍頭企業以減輕風險

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-08 19:07

拜登政府周四 (8 日) 表示，200 多家實體將加入新的聯盟，以支援生成式人工智慧 (AI) 的安全開發和部署，其中包括幾家 AI 龍頭企業。

雷蒙多在聲明中表示：「美國政府在制訂標準和開發所需的工具以減輕風險和利用 AI 巨大潛力方面，可以發揮重要作用。」

該小組的任務是開展拜登總統 10 月 AI 行政命令中提到的優先行動，「包括制訂紅隊指導方針、能力評估、風險管理、安全保障以及對合成內容加浮水印。」

主要 AI 企業去年承諾將 AI 生成的內容添加浮水印，以使技術更安全。紅隊多年來一直在網路安全領域用於識別新風險；該術語源自美國冷戰模擬，其中敵人被稱為「紅隊」。

拜登的命令指示各機構制訂測試標準，並解決相關的化學、生物、放射性、核子和網路安全風險。

去年 12 月，美國商務部表示正在邁出第一步，為 AI 的安全部署和測試編寫關鍵標準和指南。

商務部表示，該聯盟代表最大的測試和評估團隊集合，將專注於為「人工智慧安全的新測量科學」奠定基礎。

生成式 AI 既讓人興奮，也讓人擔心它可能會讓一些工作變得過時、顛覆選舉，並可能取代人類並產生災難性影響。