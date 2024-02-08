鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至3.22元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心 2024-02-08 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台燿(6274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.16元上修至3.22元，其中最高估值6.65元，最低估值3.02元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.65(6.65)
|10.31
|13.4
|最低值
|3.02(3.02)
|6.82
|7.87
|平均值
|3.68(3.61)
|8.32
|10.5
|中位數
|3.22(3.16)
|7.85
|10.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16,520,000
|22,500,000
|26,598,460
|最低值
|15,938,000
|18,767,000
|19,538,000
|平均值
|16,117,620
|20,835,280
|23,127,110
|中位數
|15,993,000
|21,876,000
|23,186,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.69
|7.01
|6.67
|6.92
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,472,128
|21,132,040
|18,046,852
|17,527,071
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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