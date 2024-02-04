投信邊賣也邊買 封關前集中火力加碼這些「抱著過年股」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-04 11:10

距離兔年封關前僅剩 1 個交易日，台股加權指數於周五再度站穩萬八大關，櫃買指數更創下 23 年來新高，台股交易員提到，投信呈現連 2 周賣超，但同時積極進場 AI 族群，顯然有意抱著 AI 股歡喜過年。

外資連 2 周在集中市場買超，本周續買 390 億元，投信則是連 2 周賣超，本周賣超 29.2 億元，金額並不大。

台股交易員提到，可以留意，投信邊賣也邊買，開始建立起抱著過年的部位，又以 AI 相關族群為主，其中，買超技嘉 (2376-TW)、新日興 (3376-TW)，均超過 7500 張，其次為元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 達 3500 張，台光電 (2383-TW)2600 張，金像電 (2368-TW)、文曄 (3036-TW)、雙鴻 (3324-TW) 和台燿 (6274-TW) 均超過 2000 張，京元電子 (2449-TW)1900 張，元太 (8069-TW) 近 1800 張。

若以金額來看，投信加碼同樣是技嘉達 23.6 億元最多，新日興和台光電居次，均達 12 億元上。