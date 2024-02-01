【量大強漲股整理】股王【世芯-KY】再創新高，IC設計有機會掀起比價效應?
鉅亨研報 2024-02-01 17:26
台股多頭氣勢強勁，指數拉尾上漲 78.55 點，收在 17968.11 點，成交量 3069.47 億元。
看一下三大法人: 外資翻多回補 219.71 億元；自營商買超 5.05 億元；投信賣超 4.19 億元；三大法人合計買超 220.57 億元。
FOMC 公布利率會議結果，3 月降息無望，導致失望性賣壓湧現，美股全面收低，不過，今日台股早盤小幅開高，盤中半導體雙雄沉壓下，指數最低下探至 17832 點，隨後尾盤在 (2330-TW) 台積電，買盤進駐，加上重電、金融股撐腰，17900 點失而復得，收實體紅 K 棒；櫃買市場人氣匯聚，今天櫃買指數維持上漲格局，續創波段新高，日線四連紅，漲停家數超過雙位數，來到 22 家；本周創高後壓回整理，幅度並不大，個股強者恆強表現，紅包行情持續上演，美國重量級科技股 (AAPL-US) 蘋果、 (AMZN-US) 亞馬遜、 (QCOM-US) 高通，也將揭曉財報及財測；台股不少法說會登場，繼周三的 (2303-TW) 聯電、(2409-TW) 友達、(2454-TW) 聯發科，周四還有 (2379-TW) 瑞昱，周五則是 (5347-TW) 世界、(8210-TW) 勤誠；惟時序近年節長假，成交量能不足，觀望氣氛濃厚；籌碼面；外資 2023 年回補近 2,000 億元。不管是過去因為地緣政治影響，或者是緊縮政策所致，預期 2024 年資金回補台股的可能性極高，「資金潮匯聚」可望成為推升台股表現的主軸；整體來看，月線、季線、半年線及年線等中長期均線維持在上揚格局。
個股方面， (2330-TW) 台積電，開低走低震盪，尾盤急拉，收在平盤 628 元、 (2454-TW) 聯發科，法說會過後股價，股價下跌 3.7%；IC 設計持續匯聚人氣，(5478-TW) 通泰、(3268-TW) 海德威、(8054-TW) 安國、(6684-TW) 安格、(3530-TW) 晶相光，集起亮燈漲停；高價股的，(3661-TW) 世芯 - KY，盤中攻上 4,000 元關卡價位；重電四雄，(1519-TW) 華城，終場漲跌，大漲 44 元，股價來到 488 元、(1503-TW) 士電，也漲了 9.5 元、(1513-TW) 中興電，大漲半根停板、(1514-TW) 亞力，則小漲 2.2 元、(3622-TW) 洋華，看好未來三年業績穩定樂觀，加上供應電線電纜接頭，搭上機電股漲勢，激勵盤中亮燈漲停；(3081-TW) 聯亞，Q1 矽光產品營收有望季增 15%，外資連三買，盤中也亮燈漲停，個股呈現輪動。
股王 (3661-TW) 世芯 - KY，再創新高，登上四千元大關，佳螢早就預告在前
我們更是領先預告，外資調升目標價至 4500 元大關下
未來仍有上漲空間可期?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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