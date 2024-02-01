【量大強漲股整理】股王【世芯-KY】再創新高，IC設計有機會掀起比價效應?

鉅亨研報 2024-02-01 17:26

台股多頭氣勢強勁，指數拉尾上漲 78.55 點，收在 17968.11 點，成交量 3069.47 億元。

看一下三大法人: 外資翻多回補 219.71 億元；自營商買超 5.05 億元；投信賣超 4.19 億元；三大法人合計買超 220.57 億元。

股王 (3661-TW) 世芯 - KY，再創新高，登上四千元大關，佳螢早就預告在前

我們更是領先預告，外資調升目標價至 4500 元大關下

未來仍有上漲空間可期?

IC 設計族群機會掀起比價效應?

農曆方封關前，到底該不該抱股過年?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師