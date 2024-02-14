〈龍年產業景氣前瞻〉AI伺服器熱度不減 電子五哥最新展望一次看

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-14 07:50

AI 伺服器是廣達重要成長動能 林百里：乘著 AI 浪潮前進

廣達董事長林百里指出，AI 時代終於來臨，廣達因此迎來業績長紅的 2023 年，今年要繼續乘著 AI 大風，排除萬難往前邁進。林百里更喊出，廣達要繼續當產業龍頭，未來要全面做 AI，包括 PC、伺服器、車載電腦等應用 AI 皆不能缺席。

廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令則表示，目前缺料問題未緩解，供應鏈也尚未完全恢復，預計出貨狀況會到 5、6 月才會顯現，下半年可望迎來大爆發，AI 伺服器也仍然是廣達重要的成長動能，保證今年有雙位數成長的表現。

廣達最新營收狀況，去年 12 月營收 929.03 億元，月減 10.3%，年減 12.6%，去年第四季營收 2878.96 億元，季增 0.45%，年減 11.7%，累計全年營收 1.09 兆元，年減 15.3%。

緯創董座林憲銘不看好今年總經 但 AI 伺服器有望三位數成長

緯創董事長林憲銘表示，由於目前總經各種不利因素仍籠罩全球，因此不看好今年整體經濟，雖不至於衰退但也不會有大成長，AI 仍是今年科技發展的主軸。執行長林建勳也說，看好緯創今年 AI 伺服器有望三位數成長。

林建勳說明，目前 AI 仍處於初期發展階段，因此未來成長幅度相當大，除了緯創今年在 AI 伺服器有機會繳出三位數成長的成績，整體 AI 伺服器市場也都會大幅成長。AI PC 方面，林建勳則認為，今年仍是醞釀期，明年開始才會看到明顯動能。

緯創最新營收方面， 1 月營收 673 億元，雖然月減 9.9%，但較去年同期成長 22.44%。

英業達總座蔡枝安：2024 雖具挑戰 AI 伺服器仍維持雙位數成長

英業達總經理蔡枝安表示，2024 年仍具挑戰，且英業達因為在中國的比重不低，因此的確受到美國晶片影響，但把損失當作既定事實，目前積極尋找最佳解方，但仍看好 AI 伺服器維持雙位數成長。

蔡枝安進一步說明，通用型伺服器與 AI 伺服器之間互有消長，蔡枝安預期，AI 伺服器出貨量將倍數成長，通用型伺服器則是個位數成長，AI 伺服器 2023 年約占 5% 至 6％，今年有望提高至 10%。

董事長葉力誠也指出，英業達近年積極布局新事業，包括車載、 AIoT、邊緣 AI、5G 甚至是 6G，以及低軌衛星等，都是英業達持續努力的目標，其中車載將會是最快開花結果的新事業，期望在明後年大幅成長，並在 2027 年貢獻千億營收。

英業達 1 月最新營收為 441.29 億元，年月雙增，月增 1.38%，年增 18.48%。

仁寶 2024 年聚焦車電、5G、智慧醫療與 M&A

仁寶近年積極投入新事業，董事長許勝雄指出，包括車電、5G 與智慧醫療都是仁寶今年重要的成長動能。總經理翁宗斌進一步提到，M&A(併購) 也會是仁寶今年另一發展重點。

翁宗斌表示，今年上半年 PC 市場仍然充滿挑戰，仁寶在 AI 的布局不落人後，冀望 AI PC 的問世可以刺激 PC 市場。翁宗斌預估，仁寶今年非 PC 事業方面有雙位數成長，包含伺服器、車用電子、通訊 5G 與智慧醫療，都將挹注獲利。至於 M&A，翁宗斌則說名，去年下半年開始已積極採取策略，可望進一步帶動集團業績。

仁寶最新營收情況，去年 12 月營收 695.38 億元，月減 17.8%，年減 4.1%。累計 2023 全年營收 9467.15 億元，年減 11.8%，跌破兆元大關。

和碩：伺服器把握度高 年中將有中大型 CSP 的 AI 伺服器出貨

和碩共同執行長鄭光志表示，今年和碩在伺服器方面把握度高，現在已經確定在第二季、第三季將有中大型 CSP 的 AI 伺服器產品少量出貨。共同執行長鄧國彥進一步提到，目前多與輝達相關，但也持續跟英特爾及 AMD 深度洽談，主要仍以客戶業務需求為主。

AI PC 方面，鄭光志也同意今年為 AI PC 元年，不過目前硬體廠商仍在摸索，且還有很多功能、應用將陸續導入真正應用需等到明年。

其他事業部分，鄭光志表示，電動車今年可望有雙位數成長。鄧國彥補充，和碩電動車客戶雖然大部分為新興公司，但也不乏傳統車廠，今年將會慢慢發酵，未來有無限成長的空間，2025 年車用營收占比達 1 成的目標不變。至於網通事業，鄭光志則認為今年會是比較辛苦的一年。