〈喜迎金龍年〉佳世達艦隊上市櫃成員再加一 眾福科將轉上市

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-14 11:00

佳世達 (2352-TW) 旗下興櫃液晶顯示器模組廠眾福科 (3168-TW) 將轉上市，由於在去年 12 月已獲證交所上市審議會通過初次上市申請案，業界推估，眾福科最快將於第一季掛牌上市。

眾福科成立於 1997 年，目前董事長為佳世達總經理黃漢州兼任、總經理為俞思平，公司主要從事觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器模組之研發、製造、 銷售，並深耕強固型顯示解決方案。眾福科目前資本額約 6.94 億元，佳世達持股 28.82%。

眾福科表示，公司產品能滿足高亮度、高對比、高硬度、抗刮表面處理、防水、防塵、抗震、抗反射、抗腐蝕及廣溫、廣視角等特殊需求，因此廣泛應用在船舶海事、工控、特殊車輛等戶外耐候性領域。

此外，因應電動車時代的潮流，眾福科也運用多年戶外強固儀表研發經驗及製造實績，推動一系列車用智慧儀表，可用於多元電動車如 E-Bike(電動輔助自行車)、E-Scooter(電動輕型車、電動機車) 以及 E-motorcycle(電動重型機車)。

營運績效來看，眾福科今年 1 月營收 2.82 億元，年減 17.8%；去年營收 39.16 億元，前三季稅後純益 2.38 億元、每股純益 3.42 元；2022 年度每股純益 6.08 元、每股配息 5 元。