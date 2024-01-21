〈和碩團圓日〉共同執行長鄭光志：電動車、伺服器維持先前展望 網通較辛苦

和碩 (4938-TW) 今 (21) 日舉辦和碩團圓日，會前經營團隊接受媒體訪問，共同執行長鄭光志指出，三大產品線中，電動車今年還是有雙位數成長，伺服器現在把握度仍高，年中將有中大型 CSP 少量出貨，至於網通則會是比較辛苦的一年。

鄭光志說明，電動車是和碩較新的產業，可以看到電動車蓬勃發展，今年可望雙位數成長，不過鄭光志也坦言，電動車因為各國補助，競爭愈來愈激烈。共同執行長鄧國彥補充，電動車客戶多為新興公司，不過也有傳統車廠，今年會慢慢發酵，且這部分占比較小，有無限成長的機會。預計 2025 年車用營收占比可達 10%。

伺服器方面，鄭光志則說，伺服器的需求跟傳統電子業不同，通常是一個一個專案，依次為了一個專案把量拉進來。鄭光志表示，目前把握度還是很高，現在已經確定在第二季、第三季會中大型 CSP 的 AI 伺服器產品少量出貨。

鄧國彥透露，目前都是與輝達 (NVDA-US) 有關，不過在英特爾 (INTC-US) 與 AMD(AMD-US) 也都有深化接洽，主要還是看業務發展與客戶需求如何互相配合。

鄭光志進一步提到 AI PC，認為今年真的是 AI PC 元年，不過真正應用會在明年以後，硬體廠商還在摸索，且還有很多功能、應用可以導入，未來每一台 AI PC 都可能不一樣，對硬體廠商的毛利有所助益。鄧國彥也說，和碩將持續與客戶合作，認為 AI PC 對產業及科技都有正面發展。

至於網通部分，鄭光志則說，網通會是今年比較辛苦的，不過在 5G、ORAN 公網與私網今年會有突破，尤其在一些新興國家，未來一兩季會有好消息。

展望今年，鄭光志指出，現在看變數仍大，上半年還是會比較辛苦，AI PC 是否會大爆發也存在不確定因素，不過在下半年無論在消費性產品或 PC 都是新品開發的時機，第二季或許就可以知道下半年狀況。

鄧國彥則表示，去年第四季是旺季，今年第一季一定會比較淡，且全球經濟狀況仍不明朗，消費性需求上半年偏弱，加上地緣政治風險等因素，使得上半年變數較大。不過望下半年的新產品的推出，尤其是 AI PC 以及消費性產品，期待能有豐碩的下半年。