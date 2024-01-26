鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-26 17:56

英業達 (2356-TW) 旺年會今 (26) 日盛大登場，董事長葉力誠接任董座後首次出席，總經理蔡枝安也釋出 2024 年最新展望。蔡枝安指出，2024 年仍具挑戰，且 AI 伺服器方面的確受到美國晶片禁令影響，但整體 AI 伺服器仍維持雙位數成長。

蔡枝安表示，由於英業達在中國的比重不低，因此 AI 伺服器方面確實受到中美貿易戰影響，但把損失當作既定事實，持續積極尋找更好的解決方案，但仍看好今年 AI 伺服器有雙位數成長。至於通用型伺服器方面，蔡枝安則認為與 AI 伺服器間互有消長，AI 伺服器出貨量將會倍數成長，通用型伺服器則是個位數成長，2023 年 AI 伺服器占比約 5% 至 6%，今年則有望達 10%。

至於 AI PC 方面，英業達個人電腦事業群張輝表示，英業達在 AI 上已經全面布局，客戶的專案都會按計劃準時量產出貨，但預估今年仍以傳統 PC 為主。張輝指出，AI PC 仍要看使用者及市場對創新應用的接受度，的確可以刺激 PC 市場，但今年還是醞釀期，預期 AI PC 要到明後年才能有明顯結果。

蔡枝安指出，2023 全年營收較 2022 年同期年減 5%，不過蔡枝安說，在去年整體經濟狀況不佳的情形下，許多電子業營收衰退 10%，因此英業達僅年減 5%，算是相對不錯的表現。