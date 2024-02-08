〈春節何處去〉來台南吃美食 館長給導覽：也看看音樂工藝之美

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-08 07:10

近期台南市被美國媒體 CNN 評選為 2024 最值得造訪城市，也是台灣唯一獲選城市，來到台南一定要吃美食， 逛古蹟，還要探索一下台南的音樂文化。位於台南市中心民權路上的文鼎留聲博物館，從世界收集各世代的留聲設備，。同時，臺鹽 (1737-TW) 也推薦知名地標七股鹽山，正展出「一見雙雕藝術季」，今年首創於冬季舉辦並移師戶外展出。

文鼎留聲博物館展出內容之一。(圖：館方提供)

台南是個適合走路散步的地方， 走出文鼎留聲博物館，你有很多選擇，可以走到鄰近的赤崁樓、全美戲院、蝸牛巷、林百貨、南美館繼續認識台南，也可以在阿美飯店或阿霞飯店品嘗道地的台南菜，若是鍾情於小吃，走五分鐘就可以進入永樂市場或康樂街大飽口福。莊芳美也特別提供文鼎留聲博物館附近的散步導覽圖給愛走路的人。春節來博物館看展覽添喜氣，請注意博物館的開館時間，除夕至初二休館，初三開始營業至初五。

台南市中心民權路上的文鼎留聲博物館週邊導覽圖。(圖：館方提供)

春節走春到台南，臺鹽推薦旗下七股鹽山，臺鹽指出，台南知名地標七股鹽山，刻正展出「一見雙雕藝術季」，今年首創於冬季舉辦並移師戶外，園區內展示 9 座 Hello Kitty、蛋黃哥、酷企鵝等三麗鷗主角鹽雕，包含「臺南 400．古往今來」鹽雕，已創最大鹽雕紀錄，鹽山上的「安平古堡」鹽雕，則為罕見雙面造型鹽雕，是眾多 Kitty 粉打卡秘境，龍年春節假期與西洋情人節就相約七股鹽山，來個不同以往的過節儀式吧。

臺鹽七股鹽山將於大年初一到初四，邀請街頭藝人進行魔術秀、氣球、音樂等互動表演，化身趣味遊樂「鹽」。另有國家級「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」與復古「好管鹹事的日子」雙主題展，搭配獨家石板天日曬鹽 DIY、龍骨水車體驗，感受昔日鹽工生活與鹽業文化精髓，寓教於樂。而為呼應臺南 400 年主題，凡於七股鹽山消費滿 400 元，即贈送 DIY 祈福鹽御守，開春吉祥好彩頭。

七股鹽山正展出「一見雙雕藝術季」，今年首創於冬季舉辦並移師戶外。(圖：臺鹽提供)

臺鹽同場加映的還有嘉義布袋鹽山，臺鹽指出，自臺鹽七股鹽山出發沿著台 17 線北上，車行半小時，即可抵臺鹽布袋鹽山，目前布袋鹽山周遭仍留存傳統鹽田，溼地生態復育有成，有機會看到黑琵小嬌客，是賞鳥、攝影玩家最愛景點，布袋鹽山白金尖塔在陽光下閃耀，值得拍照留存，同時推薦特色鹽滷豆花、濃醇鹽滷咖啡，鹹甜滋味非吃不可。