〈春節何處去〉來台南吃美食 館長給導覽：也看看音樂工藝之美
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-08 07:10
近期台南市被美國媒體 CNN 評選為 2024 最值得造訪城市，也是台灣唯一獲選城市，來到台南一定要吃美食， 逛古蹟，還要探索一下台南的音樂文化。位於台南市中心民權路上的文鼎留聲博物館，從世界收集各世代的留聲設備，。同時，臺鹽 (1737-TW) 也推薦知名地標七股鹽山，正展出「一見雙雕藝術季」，今年首創於冬季舉辦並移師戶外展出。
位於台南市中心民權路上的文鼎留聲博物館，是由亞弘電 (6201-TW) 共同創辦人許文鼎所出資籌設，熱情的館長莊芳美說，這裏的展出會告訴你，科學家們在這 200 年來為留下聲音的足跡做了甚麼努力，從大型的音樂盒、管風琴、手搖留聲機，可以看到工藝的美， 也看到不插電時代音樂的來之不易。
莊芳美說，曾經喜歡黑膠音樂的人，值得來巡禮各留聲黃金時代的傳奇；錯過黑膠時代的人，更應該來博物館咖啡廳點一杯飲料，細細品味電唱機流放的類比音樂。二樓的小劇場每天二次由專人播放四個世代的留聲典藏，許多人在這裡被來自古代的聲音感動。如果想深入了解留聲發展史，可以加購導覽票， 由導覽人員慢慢解說典藏背後的故事。
台南是個適合走路散步的地方， 走出文鼎留聲博物館，你有很多選擇，可以走到鄰近的赤崁樓、全美戲院、蝸牛巷、林百貨、南美館繼續認識台南，也可以在阿美飯店或阿霞飯店品嘗道地的台南菜，若是鍾情於小吃，走五分鐘就可以進入永樂市場或康樂街大飽口福。莊芳美也特別提供文鼎留聲博物館附近的散步導覽圖給愛走路的人。春節來博物館看展覽添喜氣，請注意博物館的開館時間，除夕至初二休館，初三開始營業至初五。
春節走春到台南，臺鹽推薦旗下七股鹽山，臺鹽指出，台南知名地標七股鹽山，刻正展出「一見雙雕藝術季」，今年首創於冬季舉辦並移師戶外，園區內展示 9 座 Hello Kitty、蛋黃哥、酷企鵝等三麗鷗主角鹽雕，包含「臺南 400．古往今來」鹽雕，已創最大鹽雕紀錄，鹽山上的「安平古堡」鹽雕，則為罕見雙面造型鹽雕，是眾多 Kitty 粉打卡秘境，龍年春節假期與西洋情人節就相約七股鹽山，來個不同以往的過節儀式吧。
臺鹽七股鹽山將於大年初一到初四，邀請街頭藝人進行魔術秀、氣球、音樂等互動表演，化身趣味遊樂「鹽」。另有國家級「白金鹽憶─臺灣鹽業檔案特展」與復古「好管鹹事的日子」雙主題展，搭配獨家石板天日曬鹽 DIY、龍骨水車體驗，感受昔日鹽工生活與鹽業文化精髓，寓教於樂。而為呼應臺南 400 年主題，凡於七股鹽山消費滿 400 元，即贈送 DIY 祈福鹽御守，開春吉祥好彩頭。
臺鹽同場加映的還有嘉義布袋鹽山，臺鹽指出，自臺鹽七股鹽山出發沿著台 17 線北上，車行半小時，即可抵臺鹽布袋鹽山，目前布袋鹽山周遭仍留存傳統鹽田，溼地生態復育有成，有機會看到黑琵小嬌客，是賞鳥、攝影玩家最愛景點，布袋鹽山白金尖塔在陽光下閃耀，值得拍照留存，同時推薦特色鹽滷豆花、濃醇鹽滷咖啡，鹹甜滋味非吃不可。
而臺鹽通霄觀光園區是中、北部民眾走春必遊景點，沿途串聯白沙屯車站與白沙屯拱天宮，來場知性心靈之旅。園區內鹽來館，深入了解製鹽工法與小知識，手作 DIY 樂趣多、親子戲水池，毛孩小孩跑跳天堂、海洋溫泉泡腳溪，行家推薦紓壓秘境，一解塞車疲勞。臺鹽通霄觀光園區也是台灣民生用鹽及台塩海洋鹼性離子水產製重鎮，園區占地遼闊，臺鹽指出，園區免入場門票歡迎遊客來一趟「食鹽與它們的產地」解密之旅。
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