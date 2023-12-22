〈碳權交易〉碳交易首發8.8噸成交逾80萬美元 第一大買家為金控業者

台灣碳權交易所首批碳權今 (20) 日正式掛牌上架，董事長林修銘表示，包括金控子公司首日共有 45 家企業參與，首發的總噸數為 8.8 噸，總交易金額達 80 幾萬美金，林修銘透露，第一大客戶為金控業者。

林修銘指出，今日首發的總噸數達 88520 噸，超越新加坡碳交所 CIX 首發時的 17000 噸，總交易金額超過 80 萬美金，購買的企業以金融業占最大宗，還有電信、鋼鐵、化工、航運及半導體等業者。不過林修銘說，首發最重要的目標是以大帶小，以質量為目標，而非量化目標。

共 45 家企業參與首批碳交易。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

此外，林修銘提到，今日首批上架的國際碳權來自英國、新加波及瑞士等國家，碳權專案類型則涵蓋潔淨水源、太陽能發電、風力發電以及沼氣發電。

至於國內碳權交易平台何時上線，林修銘則表示，目前規劃在明年下半年推出。林修銘進一步說明，國際碳權交易平台的三大特色，包括採美元計價、採「信託帳戶」及「子帳戶」，未來都將用在國內碳權交易平台的設計，目前已經開始做相關規劃。

價格機制方面，林修銘提到，歐盟、韓國屬於 ETS 市場，跟台灣自願減碳的交易制度不同，因此林修銘認為，台灣的交易金額跟 ETS 市場不一樣，較不會有價格混亂的問題。林修銘補充，定價也是以日計算，同一日的價格不會變動。