〈龍年產業景氣前瞻〉AI晶片測試需求增 測試介面廠營運看旺

穎崴客戶中也囊括全球前十大 IC 設計公司，也是兩家美系 AI 晶片大廠探針卡與同軸測試座 (Coaxial Socket) 的主力供應商，在客戶推出新一代 AI 晶片下，測試介面也迎來升級潮，挹注今年營收重返成長軌道，法人估穎崴今年營收年增雙位數。