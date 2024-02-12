〈龍年產業景氣前瞻〉AI晶片測試需求增 測試介面廠營運看旺
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-12 10:50
AI 晶片大量採用先進封裝技術，由於單顆封裝體造價高昂，為確保每顆裸晶有效運作，製程中也新增眾多測試站，加上製程不斷往前推進，催生測試介面需求，旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)、穎崴 (6515-TW) 皆看好 AI 帶來的商機，推升今年營運向上。
旺矽長期與美系 AI 晶片大廠合作，接獲眾多 AI 相關測試介面訂單，產品包括 GPU、FPGA 與交換器晶片等，受惠客戶規格不斷升級，訂單維持高檔，現階段探針卡產能也滿載。
為滿足客戶訂單，旺矽規劃擴充探針卡產能，包括垂直式探針卡 (VPC)、MEMS(微機電) 探針卡，法人預估，旺矽今年營收將年增 1 成左右，營運再創新高。
穎崴客戶中也囊括全球前十大 IC 設計公司，也是兩家美系 AI 晶片大廠探針卡與同軸測試座 (Coaxial Socket) 的主力供應商，在客戶推出新一代 AI 晶片下，測試介面也迎來升級潮，挹注今年營收重返成長軌道，法人估穎崴今年營收年增雙位數。
精測也看好今年隨著景氣復甦，AI 手機、AI 電腦等新應用晶片的高速、大電流晶圓級測試需求回溫，將帶動探針卡業績成長、推升整體營運表現。
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