〈龍年產業景氣前瞻〉三因素推升原油價格 油品煉製利差持穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-11 12:10

近期中東地緣政治風險升高，如葉門胡塞組織持續攻擊紅海往來船隻，美軍基地部隊遭伊朗支持的伊拉克、敘利亞武裝組織攻擊，加上以色列拒絕哈瑪斯的停火提案，中東衝突可能擴大，進一步推升原油價格走勢。

此外，產油國減產政策延續，1-3 月 OPEC + 會員國自願減產 220 萬桶 / 日，1 月初步數據顯示 OPEC + 確實執行自願減產。另一方面，第四季美國經濟成長 3.3%，遠高於市場預估成長 2%，IMF 亦上調今年經濟成長率 0.2% 至 3.1%，全球經濟成長穩健提供油價下檔支撐。

以煉製毛利來看，1 月底俄羅斯煉廠陸續遭烏克蘭無人機攻擊，俄羅斯黑海 Tuapse 煉廠 (24 萬桶 / 日) 失火，復工時間不明；且近期歐美煉廠陸續進入密集檢修期，估計 2-4 月歐洲定檢產能平均每月達到 64 萬桶 / 日，使西北歐柴油庫存下降至 170 萬噸，較去年同期低 22%；泰國及馬來西亞煉廠接連傳出事故，預期新加坡柴油價差可望保持穩健。