〈金龍年招財術〉元大金：善用投資組合、定期定額 放大年終獎金綜效

辛苦工作一整年，上班族最期待的年終獎金即將發放，元大金 (2885-TW) 旗下子公司提供多項策略協助民眾規劃年終獎金理財，以獲得更大的投資綜效。 其中，申購定期定額元大台灣高息低波 (00713-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)、「龍頭基金」等多檔熱門台股 ETF、基金將享有優惠，以及美元定存、權證、利變型壽險商品等多元理財服務，民眾可挑選適合自己的投資方式。

在保守型投資人最偏好的儲蓄方面，元大銀行推出個人戶「利躍龍門台幣活儲專案」，起存金額新臺幣 10 萬元，每 2 個月為一期，共計三期，年息最高可達 1.6%。美元計價的利率變動型終身壽險也是配置獎金的另一選擇，元大人壽以「元大人壽富利美寶美元利率變動型終身壽險（KP）」為例，可以穩健累積保障，並有機會獲得增值回饋分享金，還可指定受益人並約定一次或分期領取身故保險金，發揮妥適分配效果。

元大證券推出「台股定期定額手續費均一價」活動，成功扣款 3 次，最高再送 700 元台股電子交易手續費抵用金；於「存 ETF 找元大」活動期間，交易台灣掛牌 ETF 達門檻，可抽星宇航空商務艙東京雙人來回機票、五星級日月潭涵碧樓雙人住宿，交易 ETF 整股可獲得 100 元台股電子交易手續費抵用金。在「日美大聯盟」活動期間內，達到一定成交金額，就可享有萬元好禮的抽獎機會。

元大銀行表示，投資人可透過定期定額百元投資、日日扣自由選等方式，投資台灣、日本大型優質龍頭股基金和熱門台股 ETF，如 00713、00850、元大高股息 (0056-TW) 等，手續費最低 0 元起；元大投信推出 3 檔「龍頭系列基金」，包含元大日本龍頭企業基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、元大全球優質龍頭平衡基金，即日起透過網路申購定期定額任一檔龍頭基金，享終身免手續費，申辦 3 檔龍頭基金定期定額並當月扣款成功，再贈送 30 張單筆零手續費優惠券。

為讓年終獎金發揮最大效益，元大證券也推薦投資人「權證替代股票」，可利用權證「以小博大」的槓桿特性，在盤勢符合預期時快速累積財富，若不如預期也能獲得最大損失有限保護，輕鬆放大年終獎金。建議投資人挑選隱含波動率不會被調降的權證，才不會因隱含波動率被調降，造成投資獲利縮水，甚至不賺反賠。

元大期貨也於 1 月 22 日至 2 月 16 日推出「元龍騰耀 大張期股」限定活動，新戶及舊戶交易 1 口，即可獲得「元大期貨 - 悠遊卡 200 元」乙張，交易 10 口即可獲得訂製「元大期貨 - 龍年純黃金牌」抽獎機會乙次。另也特別設計龍年累積獎勵闖關活動，每人最高可拿上萬獎勵金和訂製「純黃金龍湯匙」乙支。