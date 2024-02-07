〈電子五哥營收〉和碩1月營收1093億元月增逾3成 重返千億大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-07 17:23

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (7) 日公布 1 月營收 1093 億元，月增 31.59%，年減 12.24%。由於去年同期疫後客戶恢復拉貨，使得基期較高，1 月營收年減逾 1 成，但相較於去年 12 月，大幅成長 3 成，營收重返千億關卡。

NB 出貨方面，1 月出貨約 50 至 55 萬台，月增 5%，較去年同期成長約 40%。和碩在三大產品線也積極布局，包括電動車、伺服器以及網通。共同執行長鄭光志先前於和碩團圓日時指出，電動車今年有望雙位數成長，伺服器把握度也高，但網通則會是比較辛苦的一年。

鄭光志表示，電動車業務在今年會逐漸發酵，預期 2025 年車用營收占比達 10%。伺服器在第二季、第三季將有中大型 CSP 的 AI 伺服器出貨，且主要與輝達 (NVDA-US) 供應鏈相關，也持續跟英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US) 深化洽談中。