陸版特斯拉Model Y軟體升級

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 21:05

特斯拉 (TSLA-uS) 官方周四 (1 日) 宣布 Model Y 進行升級。這次升級讓 Model Y「看得更遠、看得更清、算得更快」。

Model Y 全系車型配備全新一代自動輔助駕駛硬體 (HW4.0)，實現最遠探測距離的提升；搭載的相機像素提升，實現 360 度超高清感知；算力大幅提升，晶片運算能力較上一代提升 5 倍。

特斯拉 Model Y 車型 2023 年首次超越豐田卡羅拉，成為全球汽車銷售冠軍。而 2024 年，特斯拉在 Model Y 車型的促銷上也下了苦功。 開年後不久，特斯拉就調降 Model Y 車型售價，這次再有智慧硬體升級，實現「加量不加價」。

從外觀上，新款 Model Y 也新增了專屬「快銀」車漆，並採用烈焰紅代替中國紅、星空灰代替冷光銀，提升了汽車的辨識度。根據特斯拉官網，目前 Model Y 預計交車周期為 2-6 周。