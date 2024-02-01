陸版特斯拉Model Y軟體升級
鉅亨網新聞中心 2024-02-01 21:05
特斯拉 (TSLA-uS) 官方周四 (1 日) 宣布 Model Y 進行升級。這次升級讓 Model Y「看得更遠、看得更清、算得更快」。
Model Y 全系車型配備全新一代自動輔助駕駛硬體 (HW4.0)，實現最遠探測距離的提升；搭載的相機像素提升，實現 360 度超高清感知；算力大幅提升，晶片運算能力較上一代提升 5 倍。
特斯拉 Model Y 車型 2023 年首次超越豐田卡羅拉，成為全球汽車銷售冠軍。而 2024 年，特斯拉在 Model Y 車型的促銷上也下了苦功。 開年後不久，特斯拉就調降 Model Y 車型售價，這次再有智慧硬體升級，實現「加量不加價」。
從外觀上，新款 Model Y 也新增了專屬「快銀」車漆，並採用烈焰紅代替中國紅、星空灰代替冷光銀，提升了汽車的辨識度。根據特斯拉官網，目前 Model Y 預計交車周期為 2-6 周。
除了硬體升級外，特斯拉也一直在進行軟體方面的升級。特斯拉表示，從 2022 年至今，Model Y 已透過 OTA 進行過 22 次更新。全球超過百萬特斯拉車主的真實駕駛數據，共同協助訓練特斯拉純視覺演算法。在 OTA 無線升級的加持下，車主可以實現車輛安全性能的常態化「一鍵升級」，享受更新的智慧駕駛技術。
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