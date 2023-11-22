光隆續擴增產線並引進新客戶 力拚2024年成長

光隆 (8916-TW) 因成衣今 (2023) 年追加單熱潮未現，且旺季提前結束，造成 9 月及第 3 季營收，與去年相比減少幅度均逾 30%。光隆董事長詹賀博今 (22) 日指出，北半球步入冬季，消費者對保暖服飾需求逐漸轉強，市場需求漸回溫；光隆訂單能見度已看到明 (2024) 年第三季，力拼明年營運成長。

光隆對於戶外機能產品市場長期發展依舊樂觀看好，除持續擴增產線外，明年計劃擴增新品項及再引進新品牌客戶，為明、後年的營運成長動能增添柴火。

戶外機能服大廠光隆董事長詹賀博今天以台灣羽毛公會理事長身分出席公會活動，他並表示，目前成衣廠已度過營運谷底，市場對保暖服飾的需求逐漸轉佳，光隆對 2024 年的營運成長很有信心，預期明年第二季、第三季的營收情況相較今年同期將明顯回溫。

台灣羽毛公會 (TFEA) 創立於 1953 年，目前由詹賀博擔任理事長，繼 2019 年在行政院農委會的輔導下建置「T-TAS 國產羽絨追溯制度」提升台灣羽絨在國際市場的能見度後，台灣羽毛公會在今年公會創立 70 年同時，更全力推動「品質標籤暨抽檢系統」，納入「業者自律、機構檢驗、公會稽查」的品管概念，台灣羽毛公會將每年的申請及抽檢結果，用最謹慎的態度公開年度報告。