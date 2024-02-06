森鉅擬以每股16.65元公開收購電商創業家兄弟最高6成股權

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-06 20:04

複合材料製造商森鉅 (8942-TW) 今 (6) 日宣布，將透過 100% 持有的子公司森啟以每股 16.65 元公開收購創業家兄弟 (8477-TW) 普通股股權，合計總金約 3.48 億元，最多將取得創業家兄弟 60% 的股權，如完成此一數量股權的收購，將造成創業家兄弟經營權的易主。

電商創業家兄弟公司 2016 年 10 月 31 目上櫃掛牌交易，前股本 3.48 億 2 月 5 日的收盤價爲 19 元，創業家兄弟 2023 年前三季營收 9.81 億元，毛利率 17.12%，營業虧損 6200 萬元，稅後虧損 6867 萬元，每股虧損 2.16 元，截至 2023 年第三季底的每股淨值爲 8.06 元。

森鉅日前現金增資森啟 2.6 億元，今天則宣布通過森啟擬以每股 16.65 元收購創業家兄弟，等於是以折價 12.37% 價格收購。

森鉅對創業家兄弟股權的收購案，公開收購期間為 2 月 7 日至 3 月 27 日止，預定收購數量總計為 20,875,703 股，約占創業家公司股本 60%，同時設定若收購取得股數達 8,698,206 股，約佔創業家公司股本 25%，已達最低收購數量，則公開收購條件即宣告成就。

森鉅 1994 年創立，經過研發與創新，將多種金屬與塑膠芯材結合，提高複合材料應用產品附加價值，廣泛應用在各領域。透過長年的實績經驗，持續改良創新，使森鉅科技成為重要複合材料製造商之一。森鉅科技踏入建築、室內裝飾材料產業、進而延伸至貨櫃車體以及太陽熱能材料產業，不僅專精於製造業務，也逐步跨足各項產品的買賣及貿易事業。

森啟是森鉅科技 100% 持股之子公司，目前主要從事一般投資業務，也積極尋找能夠帶給森鉅科技集團產品加值及增加投資收益的方向。