光隆8月營收6.87億元年減42% 明年再引進成衣新客戶

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 因成衣客戶端今年下單轉趨謹慎，成衣出貨旺季也提早結束，今 (8) 日公布 8 月營收 6.87 億元，月減 16%，年減 42.8%，其中成衣營收單月減幅逾 50%，2023 年前 8 月營收 57.2 億元，年減 20.2%。光隆仍續看好成衣未來發展，明年預計再引進 3-5 個新品牌客戶。

光隆主管指出，2023 年戶外機能服產業景氣變動相當快，在去年第 4 季北美地區急寒下，原本看好第 1 季循慣例應有追加單效應，最終並未出現，使得成衣傳統旺季較往年提早 1 個月結束，也導致成衣 8 月營收僅以 3.2 億元，較上月減少 44.2%，也較去年減少 50.6%，而 2023 年前 8 月成衣營收 36.31 億元，年減達 10.2%。

因此，光隆在近期法說會上即有表示，今年第 3 季營收預估將較上季略減 1 成左右，但從第 4 季起將逐漸回溫，11 月之後營收即可再度回到年成長軌道。關於今年新引進的戶外品牌客戶已依照進度打樣、試單，並已陸續出貨貢獻營收，目前也正同時開發其他新客戶，預計明年仍續再新增 3 至 5 個新客戶為目標，為明、後年的營運增添成長動能。

光隆仍看好未來戶外機能服市場的發展，也看到有愈來愈多的品牌客戶開始加速尋求中國大陸以外代工生產基地的需求，持續進行海外成衣廠擴產，包括越南預計擴增 10 條，以及第二產區的印尼新廠，均已動工興建，初期規劃 6 條新產線，以上均計劃於第 4 季投產，自有產線規模至年底將擴增至 80 條以上。

光隆 2023 年上半年營收 42.14 億元，毛利率 18.81%，上揚 2.64 個百分點，在成衣第 2 季營收續創新高及成衣營收比重大幅攀升，帶動上半年合併毛利率與營益率，雙雙創同期歷史新高，稅後純益 3.5 億元，年減 20.5%，若排除匯兌等非經常性因素，則僅略低於去年在 5% 以內，每股純益 2.41 元。