光隆上半年成衣營收比重躍升至65% 帶動獲利 EPS爲2.41元

光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布最新財報，本業獲利率成長表現優於營收，成衣第二季營收續創新高及成衣營收比重大幅攀升，帶動上半年毛利率與營益率走揚，雙雙登同期歷史新高，光隆上半年稅後純益 3.5 億元，每股純益 2.41 元。上半年光隆成衣營收比重已達 65%。

光隆 2023 年第二季營收 24.68 億元，毛利率 20.12%，季增 3.17 個百分點，年增 1.8 個百分點，創同期新高，稅後純益 2.54 億元，季增 1.67 倍，年減 13.6%，每股純益 1.87 元 ;

光隆 2023 年上半年營收 42.14 億元，毛利率 18.81%，上揚 2.64 個百分點，在成衣第 2 季營收續創新高及成衣營收比重大幅攀升，帶動上半年合併毛利率與營益率，雙雙創同期歷史新高，稅後純益 3.5 億元，年減 20.5%，若排除匯兌等非經常性因素，則僅略低於去年在 5% 以內，每股純益 2.41 元。

光隆成衣部門第二季在戶外機能產品價量齊揚下，以營收 17 億元續創同期歷史新高，季增 63%，年增 1.9%，營收比重攀升至 69%，上半年營收達 27.4 億元，較去年略減 2.6%，若去年排除越南封控遞延出貨，則成衣實際是成長逾 30%，營收比重也由 57% 躍升至 65%，毛利率則表現穩定。另外，光隆羽絨原料與家紡部門在上半年獲利的成長，也多有貢獻，兩部門的毛利率同步上揚逾 6 個百分點，表現優於營收。

展望下半年，光隆第三季營收估計將較上季略減一成左右，第 4 季逐漸回溫，再加上今年組織調整汰除貿易部門的影響，下半年營收表現，將不如去年，但仍能保持季季盈餘。

光隆今日也公布 7 月業績，營收 8.18 億元，月減 5.7%，年減 20.3%，前 7 月營收 50.32 億元，年減 15.7%。