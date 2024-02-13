〈龍年產業景氣前瞻〉工業電腦廠上半年紮穩馬步 下半年營運躍龍門
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-13 11:00
工業電腦廠去年下半年受到客戶調整庫存影響，業績動能普遍放緩，不過，隨著今年庫存調整告一段落，業界普遍預估上半年業績可望持穩去年同期水準，下半年隨著需求復甦、新應用發酵，營運可望重返成長，推升全年向上。
產業龍頭研華 (2395-TW) 就表示，去年下半年起市場需求不佳，雖然客戶、訂單都還在，但都遞延到今年，而首季有農曆春節長假、工作天數減少，營運估持平上季，但整體而言將落底，下半年在專案訂單出貨下，狀況相對樂觀，全年營收估可望年增 7-9%。
維田 (6570-TW) 則認為，雖然目前庫存調整差不多，但歐洲持續受到戰爭影響，在投資上還是比較保守，預計下半年好轉、美國消費性電子市況回溫，而工控通常落後半年，同樣預計在下半年迎來復甦，加上醫療、充電樁等新應用陸續發酵，仍將推升全年營運向上，可望重返 2022 年的新高水準。
不過，也有業者樂觀看待上半年，融程電 (3416-TW)1 月營收 2.31 億元，月增 1.7%，年增 22.9%，創歷史同期新高，公司看好，在新、舊客戶同步加持下與在地化布局，預期第一季營運維持成長目標，後續營運穩健成長、全年朝整體獲利能力及營運效率精進。
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