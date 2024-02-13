〈龍年產業景氣前瞻〉工業電腦廠上半年紮穩馬步 下半年營運躍龍門

維田 (6570-TW) 則認為，雖然目前庫存調整差不多，但歐洲持續受到戰爭影響，在投資上還是比較保守，預計下半年好轉、美國消費性電子市況回溫，而工控通常落後半年，同樣預計在下半年迎來復甦，加上醫療、充電樁等新應用陸續發酵，仍將推升全年營運向上，可望重返 2022 年的新高水準。