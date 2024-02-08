三大零售業賣福袋尬新年人氣 最大獎是這5台汽車

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-08 09:10

全聯福袋今年總獎額逾期 1400 萬元，創歷年新高，也是所有零售業中最大手筆，包括有 4 台汽車大獎，分別為 2 台 Tesla Model X(市價 325 萬 / 台)、2 台 Volvo XC40 Recharge(市價 193 萬 / 台)，是最多汽車獎項的福袋。

另外，全聯福袋內還提供有 gogoro VIVA XL、挪威奮進號自由行 3 日、華航東京來回機票。

全聯表示，為多元銷售福袋，結合線上和線下並攜手大潤發，推出福袋、福箱、福鍋三種型式，合計超過 17 萬個，總計發行 34 萬組抽獎序號，估將有不少消費者會先衝門市搶福袋、福箱，再到線上搶福鍋，以提高中獎機率。

遠百則指出，今年祥龍賀新歲福袋將門檻降低、提高中獎率，顧客只要使用遠百 APP、現金 1000 元即可購買，每份好運袋內含 1100 元商品券，並可獲遠百 APP 電子抽獎券，總共限量 600 份。

遠百因應各地消費習性差異，部分店採預購方式，也有大年初一現場銷售，合計共提供 6300 個福袋，消費者有機會抽中龍年發財金 88000 元、36000 元和 10000 元 (遠百商品券)。