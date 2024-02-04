〈紅海亂局〉英美聯軍發動新一輪空襲 攻擊36個胡塞目標

鉅亨網新聞中心 2024-02-04 17:59

美國國防部部長 Lloyd Austin 周六（3 日）表示，英美聯軍在澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭、紐西蘭支持下，對葉門叛軍胡塞發動新一輪攻擊，進一步削弱胡塞襲擊紅海船隻的能力。

Austin 說，聯軍襲擊的目標，包括胡塞的地下武器儲存設施、飛彈系統和發射器、防空系統和雷達。據《紐約時報》報導，英美聯軍攻擊了 36 個胡塞目標。這是英美聯軍發動的第三輪聯合打擊。

此外，汽車是南韓主要的出口商品，最近雷諾韓國汽車發布的數據顯示，受紅海危機影響，上月汽車出口量急劇減少。

雷諾韓國汽車的工廠坐落在南韓釜山市，工廠製造的整車主要用於出口，其中多達九成面向歐洲市場。隨著紅海危機發酵，從釜山到歐洲的汽車運輸船越來越難找，目前等待出口的數千輛整車積壓在工廠。

最新數據顯示，上月雷諾韓國汽車的出口量已經減少至 226 輛，較去年同期驟減超過九成。