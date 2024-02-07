鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-07 06:32

美元和美債殖利率回落後，金價周二 (6 日) 走強，交易員正在關注幾位聯準會 (Fed) 官員本周的發言，以評估今年可能的降息步伐。

4 月交割的黃金期貨收盤上漲 9.60 美元或 0.47%，報每盎司 2052.50 美元。黃金期貨日前創下 1 月 29 日以來最低收盤價。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 認為，Fed 官員本周將重申 3 月降息還為時過早，他們需要更多證據顯示通膨有所進展，以便展開降息周期。

Ghali 說：「我們預估金價將走強，下周出爐的美國消費者物價指數 (CPI) 有可能成為催化劑。我們預期通膨數據和金價都將給出相當正面的反應。」

本周至少有八位 Fed 官員將發表談話。繼上周公布強勁的非農就業報告後，交易員已削減對 Fed 在 3 月降息的押注。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「黃金多頭受到強於預期的經濟數據打擊，被迫重新審視較低的金價水平，因為市場持續調降對 Fed 在 3 月降息的押注。」

Tan 說：「隨著 Fed 首次降息的時間步步逼近，金價應該會上漲。然而，若 Fed 被迫延後政策轉向的時程，應該會導致黃金在這段期間回吐近期的漲幅。」