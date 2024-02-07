〈貴金屬盤後〉美元和美債殖利率回落 金價收高 市場聚焦Fed官員發言
鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-07 06:32
美元和美債殖利率回落後，金價周二 (6 日) 走強，交易員正在關注幾位聯準會 (Fed) 官員本周的發言，以評估今年可能的降息步伐。
美元指數周二下跌 0.3%，10 年期美債殖利率也自近兩周高點回落，為金價提供支撐。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 認為，Fed 官員本周將重申 3 月降息還為時過早，他們需要更多證據顯示通膨有所進展，以便展開降息周期。
Ghali 說：「我們預估金價將走強，下周出爐的美國消費者物價指數 (CPI) 有可能成為催化劑。我們預期通膨數據和金價都將給出相當正面的反應。」
本周至少有八位 Fed 官員將發表談話。繼上周公布強勁的非農就業報告後，交易員已削減對 Fed 在 3 月降息的押注。
Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「黃金多頭受到強於預期的經濟數據打擊，被迫重新審視較低的金價水平，因為市場持續調降對 Fed 在 3 月降息的押注。」
Tan 說：「隨著 Fed 首次降息的時間步步逼近，金價應該會上漲。然而，若 Fed 被迫延後政策轉向的時程，應該會導致黃金在這段期間回吐近期的漲幅。」
其他貴金屬方面，3 月交割的白銀期貨上漲 0.39% 至每盎司 22.510 美元。4 月交割的鉑金期貨漲 0.87% 至每盎司 911.40 美元。3 月交割的鈀金期貨下跌 0.2% 至每盎司 954.25 美元。
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