〈財報〉Spotify上季用戶成長超預期 早盤股價漲逾7%

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-06 23:20

音樂串流媒體巨擘 Spotify 周二 (6 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，受惠國際用戶成長，該季整體用戶數打敗華爾街分析師預期，推動盤前股價走高，開盤延續強勁漲勢。

展望未來，Spotify 預估本季 (第一季) 每月活躍用戶數為 6.18 億、付費用戶數為 2.39 億，均高於 FactSet 分析師預期的 6.19 億與 2.38 億；本季營收估 36 億歐元，符合市場預期。該公司還表示，匯率變動將對其營收年增成長產生 250 個基點的負面影響。

根據財報，Spotify 去年第四季月活躍戶數季增 5% 至 6.02 億，高於 FactSet 分析師預期的 6.01 億，另外該季付費用戶數為 2.36 億，比去年第三季成長 4%，高於分析師預測的 2.35 億。

該公司表示，其在拉丁美洲和全球其他地區的用戶成長數表現優於其他地區，至於付費訂閱戶數，因推出促銷活動助攻下，表現也亮眼。

儘管 Spotify 在上季在用戶數上奪得佳績，然後該季營收卻低於分析師預期，報 36.7 億歐元，低於分析師預期的 37.2 億歐元，不過高於前一年同期的 31.7 億歐元；該季淨損報 7,000 萬歐元，合每股虧損 0.36 歐元，較去年同期的虧損 4.3 億歐元或每股虧損 2.93 歐元大幅收窄，也優於分析師預估的虧損 0.37 歐元。

值得注意的是，該公司去年第四季廣告營收報 5.01 億歐元，寫下歷史新高，與此同時該季毛利率報 26.7%，略高於其 26.6% 目標。