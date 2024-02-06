摩根大通將在未來三年開設超過500家分行

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-06 19:55

摩根大通 (JPM-US) 周二 (6 日) 表示，該行正著手進行近年來最積極的分行擴張計劃，預計到 2027 年在美國新增 500 多家分行，以擴大其在代表性不足的地區的業務範圍。

該行表示，這筆數十億美元的投資將使其在波士頓、夏洛特、華盛頓特區周邊、明尼亞波利斯和費城等地開設新分行。

但它沒有具體說明投資的具體金額。

在摩根大通採取激進的擴張策略之際，其他一些銀行反而一直在縮減業務。根據標普全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 的數據，在去年 10 月關閉 123 家、開設 80 家後，美國活躍分行總數達 77690 家。

截至 2023 年底，摩根大通擁有全美最大網絡，擁有 4897 家分支機構。其競爭對手美國銀行 (BAC-US) 也一直在增加新分行，截至 12 月底已擁有 3845 家分行。

受到堅定不移的消費者提振，同時隨著聯準會提高借貸成本，摩根大通從客戶利息支付中獲得更多收入。摩根大通在 2023 年實現創紀錄的全年獲利。

大通消費者銀行業務執行長羅伯茲表示，該行的新分行通常會設有諮詢區，供客戶進行私人對話，並且不會將櫃員熱線作為主要焦點。

她說，「我們的分行網路是客戶在此開設帳戶的關鍵原因之一，它幫助我們吸引存款。」「我們確實將分支機構視為整個公司的店面，它是我們擴大與客戶關係的支柱，因為我們的目標是成為他們的主要財務合作夥伴。」

摩根大通消費者和社區銀行業務執行長萊克 (Marianne Lake) 在 12 月的投資人大會上表示，該行正在繼續投資其分行網絡，因為在 50 個市場中的 17 個中只擁有不到 5% 的分行比率。

她在去年 5 月的投資人日演講中表示，過去 5 年裡該行新增了 650 家分行。

該行還計劃翻新其美國其他近 1700 家現有分支機構，並將為其分支機構網絡再雇用 3500 名員工。截至 12 月底，該行在全球擁有 30 萬 9926 名員工，高於任何同行。

羅伯茲表示，摩根大通還計劃在去年收購第一共和銀行期間納入的近 60 家分行中再關閉 30 家分行。第一共和銀行在 8 個州擁有 84 家分行，收購後不久，摩根大通宣布將關閉其中約 21 家。

摩根大通表示，該行還致力於將第一共和的 20 多家分行改造為摩根大通分行；與大通分行相比，這些分行的品牌和設計將截然不同，並將鎖 定富裕客戶。