業內首創！Lyft保證司機每周收入 意在吸引更多司機加入

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-06 19:34

Lyft (LYFT-US) 周二 (6 日) 表示，該公司將保證司機的每周收入。這在由規模更大的競爭對手 Uber Technologies (UBER-US) 主導的美國叫車行業中尚屬首次，目的在吸引更多司機使用其平台。

美國的叫車市場基本上是 Lyft 和 Uber 的雙寡頭壟斷，前者擁有約 30% 的市占率，與競爭對手在乘客和司機方面展開了激烈的競爭。

去年，扣除外部費用後，全美約 15% 的 Lyft 司機的收入還不到乘客所支付費用的 70%。但如果司機一周內收入低於 70%，Lyft 保證支付差額。

執行長瑞雪 (David Risher) 表示：「我們認為，這可望讓更多司機為 Lyft 開車，同時也讓整個行業變得更加強大。」

去年年底，Uber 和 Lyft 同意支付 3.28 億美元，以和解針對紐約州扣留司機工資和不提供帶薪病假的指控。

投資人認為，叫車產業的需求將會強勁，但司機來源可能會因經濟和薪資等多種因素而改變。

瑞雪表示：「我們現在的司機數量比 2019 年中期以來的還要多。它很強大，而且會變得更加強大。」

他表示，雖然此舉可能會增加成本，但卻完全符合 Lyft 今年的計畫。並補充說，去年重組節省的成本部分是為了確保公司有能力保證「司機得到公平的分配」。

Lyft 還宣布其他提高透明度的行動，例如允許司機在應用程式上查看他們、公司和外部費用之間的分配。