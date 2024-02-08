〈春節何處去〉龍光煥發淨零年 來個低碳走春小旅行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-08 10:40

春節連續假期，民眾返鄉團圓或與親朋好友走春出遊大啖美食時，如果不想舟車勞頓，不妨到各縣市的一千多個低碳村里走走，也了解各地方村里的低碳永續成果，全家一起「龍」光煥發，來個低碳走春小旅行吧。

環境部自 104 年起推動低碳永續家園，從「生態綠化」、「綠能節電」、「綠色運輸」、「資源循環」、「低碳生活」及「永續經營」面向，鼓勵村里發揮因應氣候變遷軟實力。目前全台已有 1,341 個「低碳村里」，128 個銀級及 1,213 個銅級。

全家出遊之前，先討論花費時間及交通方式，偏好「鄉村型」或「都市型」，主要想了解哪些面向的低碳成果，再擇定最喜歡的地點。以 112 年度的銀級組特優得主：宜蘭縣員山鄉內城村及高雄市旗山區東昌里為例，皆是鄉村型的村里。

高雄市旗山區東昌里為鄉村型社區，專種香蕉，過去農業所產出的剩餘資材多以露天燃燒或堆置丟棄，當地蕉農把香蕉每一部位用到淋漓盡致，把蕉葉變成包墊紙、果實變成香蕉乾、果梗變成生物炭，到蕉莖作成編織包等等，發展成具地方特色的伴手禮，將香蕉全 100% 利用，毫不浪費；另外也結合社區成立農產直賣所建構自主財源，回饋地方設置「不彎腰」菜園、推動蚓菜共生的友善環境耕作、綠牆與雨水回收系統，更將這些成果凝聚串聯，打造社區型環教場所。

高雄市旗山區東昌里：蚓菜共生的友善環境耕作 (圖：環境部)

宜蘭縣員山鄉內城村位於雪山山脈腳邊，利用在豐沛水資源，設置微型水力發電系統供應神農園區用電，以低碳旅遊、種植原生種植栽保育自然棲地，以及有機友善耕作等方式，推廣環境永續理念。另透過打造社區節能示範空間，將老舊設備汰換為 1 級能效產品及設置雨水回收降溫系統等，向民眾推廣低碳永續行動。內城社區以「廣域、參與、因地制宜」的核心策略，開拓綠色產業資源、引導優質人才專業服務及綠色行銷加值設計，並以合作共好及帶動地方活力，尋找與創造新的鄰里資源，共同實踐淨零轉型。

宜蘭員山鄉內城村：有機友善耕作，推廣環境永續 (圖：環境部)

至於都市型的村里，因居住人口較密集，主要推動生態綠化、資源循環面向，村里長號召里民整理轄內髒亂點、閒置空間及畸零地，轉生為村里休憩空間、社區農園或進而設置生態教育園區，不僅保水、降溫及調節區域微氣候，達到水資源再利用目的，更打造里民交流休憩的空間，進而發展特色產品，營利再回饋給村里；還有村里利用廢油、咖啡渣開設手作香皂資源再利用課程，創建工具共享平台，以修繕課程，傳達物品延壽使用、服務代替購買等低碳行動。

都市型低碳村里，以 103 年第一屆即拿到銅級認證的嘉義市西區育英里為例，社區成立跳鼓陣，在外演出頗受好評，傳承社區傳統文化技藝並凝聚社區民眾情感。設置資源回收循環好禮站，透過兌換環保商品，鼓勵居民資源回收及分類，每年約可回收 4,000 公斤廢棄物，減碳量約 3116.8 kg CO2e / 年。里內至今保有多棟傳統土角厝及竹筒片厝，其中一處 50 年歷史檜木土角厝現作為「健康關懷小站」場地，並以此為據點每周定期舉辦環保手作課程，包括了舊衣改造成環保志工背心、塑膠吸管製成環保風車及藍染體驗等，將環保充份融入日常生活，展現在地居民的生活智慧。

嘉義市西區育英里: 將舊衣巧手改造成饒富特色的背心 (圖：環境部)