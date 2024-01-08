〈焦點股〉宏達電去年營收報喜 股價攻漲停鎖住 委買高掛近萬張

宏達電 (2498-TW) 去年 12 月營收報喜，創二年半以來新高，全年營收年增幅同步轉正，激勵今 (8) 日股價跳空開高攻上漲停價 53.7 元，登 5 個月來高點，委買高掛近萬張。

宏達電去年 12 月營收 6.35 億元，月增 82.29%、年增 22.03%；去年第四季營收 11.99 億元，季增 9.12%、年減 1.32%；去年全年營收 44.18 億元，年增 0.21%。

美系外資也出具報告指出，宏達電有望隨著虛擬實境 (VR) 硬體和軟體裝置銷售增加，加上軟體營收挹注下，預期今年虧損將收斂，2025 年營收則有機會倍增至 150 億元，營運有望虧為盈、每股純益 1.8 元，2026 年每股純益看增至 3.06 元。

外資進一步指出，宏達電為 VR 品牌領導廠商，現在是重新關注的時機點，該公司在 VR 生態系有 Viveport 應用平台、Vive Sync 會議、Vive Arts 會展創作、Vive Originals 電影以及 Vive Bytes 數位娛樂交易平台，在智慧機業務築底後，帶動 VR 頭戴裝置擴展，更有軟體帶進的長尾效應。

不過考量宏達電的 VR 產業仍處於起步階段，因此仍給予宏達電「中立」評等、目標價 55 元。