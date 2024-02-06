守護國人血汗錢！國泰世華去年臨櫃阻詐逾1800件、12.8億元奪冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-06 13:22

適逢年關將近，金流需求高峰，國泰世華銀行持續落實「識詐、阻詐」相關舉措，2023 年共成功阻詐 1802 件居同業之冠，總金額達新台幣 12.8 億元，近三年攔詐總金額累計超過 20 億元。國泰世華提醒民眾，面對陌生資訊、不明的投資訊息，務必保持「零信任」警覺意識與「一聽、二掛、三查證」習慣，避免財產蒙受詐騙損失。

國泰世華銀行營運長吳建興表示，詐欺防制課題銀行責無旁貸，去年在全行同仁努力下，阻詐成績斐然，今年除了持續積極培訓行員面對臨櫃異常情境攔阻專業知能、推動行內反詐騙工作小組定期彙報交流外，更將逐步升級可監測異常交易、金流的風險偵測平台「國泰盾 2.0」。

吳建興說明，除加強原有的「消費者模組」，提升用戶數位身分的驗證機制，更首次新增監測「犯罪者模組」，有別過去僅針對犯罪金流判斷，「國泰盾 2.0」透過大數據整合跨場景，包含犯罪準備的約轉設定、登入次數異常、短時間內匯入或匯出大筆金流等連續行為，運用 AI 技術識別關鍵偵測指標，針對可疑帳戶的鎖控精準度已達 9 成，異常帳戶的捕捉數大幅提高 300%。

國泰世華銀表示，2024 年將持續擴展風控場景，透過 AI 偵測技術建立更安全的帳戶及數位服務體驗，從「事中管控」角度出發，當高風險客戶申辦及設定業務時，即可藉由 AI 技術模型給予風控評分，提供差異化驗身及服務，提升銀行帳戶使用者的安全。

此外，今年也將導入多項科技聯防機制，以常見的偽冒品牌網站手法為例，為加速阻擋效率，國泰世華事前便會針對網站、域名或商標進行監測，如有偽冒事證便啟動下架申請程序；事後若接獲通報疑似遭簡訊或網站詐騙之情事，判讀無誤便將立刻通報 165 以及打詐中心完成報案，並藉警政機構通知網路服務供應商 (ISP) 串聯執行防護機制。

據統計，2023 年已成功下架 31 個偽冒站台，致力降低民眾遭詐風險可能性，期望透過科技與專業人力輔助，全面強化應對新型態犯罪之靈活性。