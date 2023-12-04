〈宏達電元宇宙布局〉明年仍會發表手機新機 與VR都會成長

宏達電 (2498-TW) 今 (14) 日宣布攜手高雄市政府打造元城市，談到明年展望，HTC 全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，明年 VR、手機看起來都有成長機會，其中，VR 聚焦在軟體與平台、手機仍會持續發表 1-2 款新機，期望本業一年比一年好。

針對手機議題，黃昭穎表示，雖然手機市場是紅海市場，但手機的重點是通訊功能，因此每年仍會有 1-2 款新機推出，預期新機仍會沿用高通 7 系列處理器。

宏達電今年推出兩款元宇宙新機 U23 系列，黃昭穎透露，今年手機銷售量較上一代成長 30% 以上，且生命週期還沒結束，未來新機也會著重不同方向去改進。

VR 方面，黃昭穎指出，過去公司主要關注在新硬體開發，目前則會是軟體與平台的拓展，也是明、後的發展方向。再者，這幾年 B2B 的成長速度已經超過 B2C，未來有望在軟體持續擴增下，產生 B2B2C 的模式。

黃昭穎提到，公司這幾年毛利率持續提升，其中也是受惠軟體比例增加，至於未來毛利率會不會達到天花板，以現在的業務模式來看還很難界定。

談到 VR 市況，黃昭穎說，今年最大轉變是蘋果宣布將發表 VR 新品，雖然蘋果會有自己的生態系，不過看好外界對於 VR 內容、應用、體驗等價值會提升，加上許多教育、醫療、訓練等企業領域加入 VR 後有看到效果，預期未來 B2B 成長會很快速。

Meta(META-US) 全球已裁員數萬人，今年開支更縮減至 870-890 億美元，對於元宇宙產業是否有所影響。對此，黃昭穎回應，事實上，是越來越多大業者進入市場，相信元宇宙仍是下一個網際網路，各家元宇宙還處於投資期，預期隨著應用進步，未來幾年會加快腳步。

黃昭穎進一步說，Meta 的商業模式是增加使用者後，銷售廣告來增加利潤，與 HTC 的策略不同，HTC 是要內容業者可以有資源並有合理的收入。