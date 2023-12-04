〈宏達電元宇宙布局〉攜高雄市府打造元城市 率先全台導入「數位雙生」

宏達電 (2498-TW) 今 (14) 日宣布，與高雄市政府合力打造獨一無二的元城市互聯新生活，率先全台導入「數位雙生」的應用，融合虛擬技術與高雄在地文化，在元城市中建構多個虛實展館和活動、展示元宇宙的多元應用，同時有助新創公司面對新世代與市場競爭。

宏達電在高雄元城市中，建構藝文展覽、娛樂表演、演唱會、賽事直播、商城購物等，民眾可透過「自己的元城市家」進入 1:1 高雄數位雙生虛擬展館，此舉也是融合真實與虛擬世界的未來城市模式。

HTC 全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，數位雙生是元宇宙的重要應用，以前打造智慧城市需要實體開說明會，不過現今已經可以自行從虛擬世界來進行。

根據統計，去年全年全球數位雙生市場規模超過 100 億元，且持續擴大中，光是美國市場年複合成長率就高達 33%。黃昭穎強調，高雄率先全台導入數位雙生，進一步與當地業者、新創公司合作，未來將再有 200 家元宇宙商城。

黃昭穎進一步提到，此次元城市造鎮計畫中，各虛擬展館由國內合作開發者共同參與開發，包括睿至、哇哇科技、方陣聯合數位、南瓜虛擬科技等國內業者共同參與。公司也實現以大帶小的策略，鼓勵產業攜手合作，打造數位轉型契機。

高雄市長陳其邁指出，感謝 HTC 持續深耕高雄，8 月時開幕的巴黎聖母院 VR 展演，讓高雄成為海外巡迴的第一站，現在又為高雄建構一座元城市，把高雄最具特色的場館打造成虛擬展館，將衛武營、巨蛋、美術館、流行音樂中心等城市地標都納入，讓展覽、演唱會、賽事直播等都能在元城市進行，期待更多朋友可以在未來城市高雄中，體驗新奇的數位生活。