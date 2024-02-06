只限2天! 一銀全臺10家分行 名師現場揮毫春聯限量送

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-06 12:40

農曆新年到，為讓民眾除舊布新迎新年，第一銀行文教基金會於 2 月 6 日至 2 月 7 日舉辦「祥龍獻瑞迎新春 揮毫贈春聯」，邀請 12 位書畫名家於全臺 10 家分行現場揮毫，贈送春聯給前來洽辦事務的民眾，喜迎金龍年。

第一銀行文教基金會為期 2 天的「祥龍獻瑞迎新春 揮毫贈春聯」活動，2 月 6 日於總行營業部揭開序幕，2 月 7 日再由中山分行、桃園分行、新竹分行、台中分行、嘉義分行、台南分行、高雄分行、屏東分行、花蓮分行登場；其中，總行營業部連續 2 天都有書畫名家現場揮毫贈春聯。

張貼吉祥、喜慶的春聯，是許多人過年時的應景習俗，第一銀行文教基金會今年邀請楊淑婉老師、郭香玲老師、宋良銘老師，以及黃進益老師等 10 餘位書畫名家，現場不僅能一睹大師行雲流水、剛柔並濟的揮毫風采，還可把自己喜愛的春聯帶回家。

活動首日，由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴、第一金控總經理陳芬蘭、第一銀行總經理李嘉祥、副總經理蔡淑慧與書畫名家鄭紅雪老師一同進行開筆儀式，寫下「錢龍耀第一」字句，祝福大家在金龍年事事都第一、好運「龍」總來。

第一銀行文教基金會長期對藝文公益推廣不遺餘力，自 2002 年起，於北、中、南、東等地，共舉辦 139 場新春揮毫活動，吸引逾 1.3 萬人次共同參與；另舉辦大型藝文饗宴培育文藝新秀與原住民樂團、打造「第一圓夢舞臺」鼓勵身心障礙者及各領域表演者展現才華與自信，支持藝術與音樂文化產業的傳承。