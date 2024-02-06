疫後居家新趨勢 室內設計需求暴增5成 平均預算約200萬
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-06 10:38
疫後許多人以室內設計迎接新生活，數字科技 (5287-TW) 旗下裝修諮詢平台「100 室內設計」業務數據顯示，2023 年的室內設計總諮詢量年增高達 52.4%，裝修客戶仍以小資族為主，預算 101-200 萬元占比最高，風格則以現代風、北歐風和日式風最受歡迎，至於關注度最高的設計主要有用餐區的多功能餐邊櫃、兼顧收納的開放式書房。
100 室內設計統計，2023 年的室內設計總諮詢量達 15239 件，年增高達 52.4%。
數據顯示，裝修諮詢者以小資族群為主，69.7% 的裝修客群預算落在 101-400 萬元，又以預算 101-200 萬元最多 (36.5%)、預算 201-300 萬元占 22%，301-400 萬元占 11.3%，中位數約落在 200 萬元。
坪數方面，案件多落在 10-35 坪 (共占 68.2%)，其中 21-35 坪占 42.7%、10-20 坪占 25.5%。
在居家風格上，2023 年各式裝修作品瀏覽量超過 1063 萬次，其中最受網友歡迎的前 3 名是現代風 (43.1%)、北歐風 (23.4%) 和日式風 (11.1%)。而最常見的實用設計則是多功能餐邊櫃、開放式書房。
100 室內設計發現，即便空間有限，很多網友仍希望設有專屬的書房、工作室，近年常見的做法是從改造較少使用的房間或角落下手，打造開放式書房或透亮玻璃隔間。
若想進一步加大空間感和採光，可試著打開客廳鄰近的房間，常見的方式是打掉沙發背牆，順著長沙發規置書桌。
此外，多用途書房也是善用空間的好選擇。只需在書房內加上一列臥榻，就能作為親友拜訪的臨時客房。
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