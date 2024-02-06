疫後居家新趨勢 室內設計需求暴增5成 平均預算約200萬

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-06 10:38

100 室內設計統計，2023 年的室內設計總諮詢量達 15239 件，年增高達 52.4%。

數據顯示，裝修諮詢者以小資族群為主，69.7% 的裝修客群預算落在 101-400 萬元，又以預算 101-200 萬元最多 (36.5%)、預算 201-300 萬元占 22%，301-400 萬元占 11.3%，中位數約落在 200 萬元。

坪數方面，案件多落在 10-35 坪 (共占 68.2%)，其中 21-35 坪占 42.7%、10-20 坪占 25.5%。

在居家風格上，2023 年各式裝修作品瀏覽量超過 1063 萬次，其中最受網友歡迎的前 3 名是現代風 (43.1%)、北歐風 (23.4%) 和日式風 (11.1%)。而最常見的實用設計則是多功能餐邊櫃、開放式書房。

100 室內設計發現，即便空間有限，很多網友仍希望設有專屬的書房、工作室，近年常見的做法是從改造較少使用的房間或角落下手，打造開放式書房或透亮玻璃隔間。

若想進一步加大空間感和採光，可試著打開客廳鄰近的房間，常見的方式是打掉沙發背牆，順著長沙發規置書桌。