〈原相法說〉業外干擾去年Q4獲利微減 全年賺逾半股本
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-06 15:03
CIS 業者原相 (3227-TW) 今 (6) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受新台幣大幅升值導致匯兌損失，稅後純益卻較前季下滑，稅後純益 2.77 億元，季減 7.2%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 1.93 元，累計全年達 5.57 元。
原相去年第四季營收 17.69 億元，季增 11%，年增 73.3%，毛利率 59.8%，季增 0.5 個百分點，年增 4.3 個百分點，營益率 20.9%，季增 6 個百分點，年增 20.2 個百分點，稅後純益 2.77 億元，季減 7.2%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 1.93 元。
原相去年全年營收 58.45 億元，年增 11.8%，毛利率 57.6%，年增 3.6 個百分點，營益率 12.1%，年增 11.8 個百分點，稅後純 7.99 億元，年減 23.9%，每股稅後純益 5.57 元。
細分產品線，原相去年第四季滑鼠比重 64%，遊戲機進入淡季、比重下滑至 7%，其他部分受會 NRE 與安防收入增加，比重提升至 29%。
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