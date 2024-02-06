兔年瘋AI 電子五哥封關日齊收紅 廣達市值年增240%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-06 12:06

廣達昨日開盤小跌隨後翻紅，最高漲至 256.5 元，終場漲 2 元，漲幅 0.79%，以 255 元作收，成交量 3.7 萬張；緯創漲勢最凌厲，開高走高，盤中一度漲至 125 元，站穩 120 元大關，且站上所有均線，終場漲 4.5 元，漲幅 3.75%，成交再度爆量超過 15 萬張。

英業達開低但隨後翻紅，最高漲至 57 元，終場僅小漲 0.2 元，漲幅 0.36%，成交量 4.2 萬張；仁寶同樣開低隨後翻紅，最高漲至 36.25 元，不過終場也只有小漲 0.1 元，漲幅 0.28%，成交量 1.8 萬張；和碩開低走高，最高漲至 84.9 元，以 84.5 作收，漲幅 0.24%，成交量 3763 張。

觀察三大法人籌碼動向，三大法人連 3 日買超廣達、緯創及英業達，分別合計買超 2.3 萬張、3.1 萬張，以及 1.3 萬張。不過仁寶與和碩已遭三大法人連 2 賣，分別合計賣超 1.2 萬張與 406 張。