jpp-KY 1月營收創同期高 樂看下半年迎大榮景

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-06 09:54

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 公告 1 月合併營收達 1.97 億元，月增 55.78%，年增 7.97%，不僅終結連 4 月衰退，更創下同期新高，經寶指出，伺服器機櫃產品大賣拉貨，預料下半年將有機會重現航太、非航太事業同時強勁出貨的榮景。

經寶指出，由於去年底新廠完工後加入生產，伺服器機櫃產品拉貨動能大增，同時，醫療新產品也在今年取得 ISO13485 認證後開始出貨。

而經寶原本預期今年需要先觀望的航太維修改裝件也傳來好消息，去年第四季暫停的專案料號尚未交貨完畢，有望上半年恢復交貨，而新專案最快預計第二季末啟動。

因此，經寶樂觀看待，隨著航太出貨動能再度轉強，加上客戶對伺服器機櫃產品持續拉貨，下半年有望重現航太、非航太同時運轉的榮景。

經寶是泰國專精少量客製化機構件的生產製造商，為空巴駕駛艙航電機構件在亞洲少數的供應商之一，在去年正式跨足航太維修改裝市場後，今年更拿到空巴集團的供應商號碼 (Airbus Vender Code)，成為空巴集團子公司的直接供應商。

另一方面，隨著 AI 發展需要大量 DataCenter 支援，客戶的雲端伺服器機櫃需求量大增，經寶跨入 AI 產業鏈，提供美國大廠 M 客戶的 AI 伺服器電源機構件和 A 客戶液冷式機櫃的散熱模組機構件。

而泰國最夯的飲料機 Taobin 在歷經一年多的全球市場規劃及調整後，也可望在今年重啟拉貨。

經寶樂觀看待，在去年第四季短暫的休息過後，今年有機會更上一層樓。