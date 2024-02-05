〈台股盤後〉兔年大跳躍 封關漲36點收18096點 全年飆漲3164點

台股今 (5) 日在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲助攻下，終場翻紅上漲 36.14 點，收在 18096.07 點完美封關，等於兔年從 14932 點一路大漲，漲點高達 3164 點，呈現兔年大跳躍。