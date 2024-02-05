〈台股盤後〉兔年大跳躍 封關漲36點收18096點 全年飆漲3164點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-05 13:43
台股今 (5) 日在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲助攻下，終場翻紅上漲 36.14 點，收在 18096.07 點完美封關，等於兔年從 14932 點一路大漲，漲點高達 3164 點，呈現兔年大跳躍。
權值股走勢分歧，台積電上漲近 2%，收在 646 元，蓄勢挑戰前高 648 元，聯發科 (2454-TW) 也收紅盤，鴻海 (2317-TW) 小跌作收，台塑四寶成壓盤重心，皆下跌超過 1%，聯電 (2303-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、中鋼 (2002-TW) 跌幅也約 1%，壓抑大盤漲幅。
市場焦點再度聚焦 AI 伺服器，指標股緯創 (3231-TW) 大漲近 4%，創下近半年來新高，廣達 (2382-TW)、奇鋐 (3017-TW)、技嘉 (2376-TW) 也同步走揚，台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW) 更一度大漲半根。
不過，神盾集團今日一改先前強漲態勢，獲利了結賣壓沉重，神盾 (6462-TW)、芯鼎 (6695-TW)、安國 (8054-TW)、安格 (6684-TW) 全部打入跌停板，晶相光 (3530-TW) 與迅杰 (6243-TW) 跌幅也超過 9%。
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