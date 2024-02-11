〈觀察〉減肥藥取代電動車成新寵 台廠卡位不缺席減重風潮

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-11 09:20

減肥藥到底多熱銷？從諾和諾德公布 2023 年財報來看，在減肥藥 Wegovy 和糖尿病藥物 Ozempic 需求強勁下，銷售額成長 31%，以固定匯率 (CER) 計算則達到 2323 億克朗、約 337.1 億美元，增長 36%，預期今年全年以固定匯率計算將再躍升 44%。

高盛也發布報告預期，2030 年全球減肥藥市場的年銷售額，將從目前的約 60 億美元增加到 1000 億美元左右，其中禮來與諾和諾德擁有「先發優勢」，預計未來 5 到 7 年間將繼續占有絕大多數市場。

減重 / 減肥市場快速成長，據統計，全球過重肥胖人口 (BMI>25) 達 26 億人，而肥胖延伸出的併發症新適應症就有 236 種，因此就有專家學者認為，肥胖疾病的研究與治療是具有成本效益的投資，藉由早期發現介入治療，有望降低併發症的風險。

台生技廠也積極跟進此浪潮，美時去年就宣布攜手歐洲藥廠開發 Wegovy 學名藥 Semaglutide Injection，若順利上市，未來商機可期，也是美時繼旗下減肥藥 Qsymia 在韓國上市並竄升市占前兩大後，再度搶攻減肥藥市場。

泰宗透過授權取得頂尖生技所開發的 Ronkyla 溶脂注射劑在大中華區開發與銷售權利，進一步拿到台灣 TFDA 新成分新藥藥證。Ronkyla 溶脂注射劑為國內唯二可用於消除雙下巴的合法產品，同時推升泰宗去年營收明顯跳升，全年達 9.7 億元，年增 21%。