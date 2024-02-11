〈龍年房市前瞻〉兔尾昂揚後 建商加速推案將如「一尾活龍」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-11 07:10

兔年全台房市交易量呈現「上低下溫」的走勢，甚至到 2024 年 1 月的兔年尾巴之際，出現罕見的超越前一年 12 月的格局，全台六都買賣移轉棟數達 2.5 萬棟，創 22 個月來單月新高；在過去一年建商推案萎縮之下，預料龍年全台房市將在品牌建商加速推案之下，在價量上有精彩演出，同時，329 房市檔期也將是龍年首波觀察重點。

房仲業者對於今年房市看法則認為，將呈「量穩價緩漲」格局，房市將有來自「經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突、通貨膨脹」四大變數值得密切觀察。

同時，在全台六都房價都已改寫歷史新高之後，加上平均地權條例的修法上路，囤房稅 2.0 的即將施行，官方的「管住不管商」、金融信用管制沒有放寬情況之下，龍年的房市交易趨勢，在於建商在營建成本、土地價格高漲之後，爲控制總價不過分膨脹的縮小住宅坪數格局規劃，期吸引自住買盤。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價相對的代價就是小宅化，台北市很早就出現推案 M 型化，不過小宅化的經驗正逐漸從北部往南蔓延，尤其過去北部建商在房價上漲過程，對於控制坪數與總價相當有經驗，當這波非雙北地區的都會區房價開始飆漲，建商也複製北部小宅化的經驗到南部推案，加上住宅型態也由大坪數的透天轉為電梯大樓，因此統計移轉的每戶面積越來越小。

統計顯示，2023 年全台建物買賣平均移轉面積 29.7 坪，不僅是首度跌破 30 坪，也是史上買屋面積最小的一年，10 年前建物買賣平均移轉面積還有 34.6 坪，20 年前平均買賣移轉面積則還有 46.6 坪，越買越小的趨勢顯著。

鄉林建設 (5531-TW) 董事長賴正鎰，原本預估 2023 年房市的總推案量會下降 15% 至 1.6 兆元，但最終統計結果不降反升，並達 2.1 兆元，而 2023 年預料在政府規定土融限期 18 個月開工，去年延後推案的建商今年會陸續開工，將支撐今年總推案量可望維持 2 兆之上的水準 ，預估今年的台灣整體房市為量價皆穩的格局。