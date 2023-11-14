泰宗B肝術後追蹤驗證結果 發表於美國肝病學研究協會年會

泰宗 (4169-TW) 今 (14) 日公告，在美國肝病學研究協會年會 (AASLD 2023) 以口頭發表形式，公布旗下全球首創 B 肝肝癌術後復發追蹤檢測平台完成收案的臨床驗證研究成果，其結果顯示只要有些許殘餘腫瘤細胞，即可精準追蹤並區分高復發風險的患者，及早進行治療，達到降低肝癌的復發與提高存活率。

總經理王雅俊表示，利用獨家肝癌液態切片 (liquid biopsy) 檢測專利技術開發出的 CatCHimera 肝癌檢測平台，應用在 B 肝肝癌術後追蹤的台灣多中心臨床試驗，順利完成 116 例的受試者追蹤，結果顯示患者在術後的 14 個月內定期抽血監控，將比現行透過電腦斷層影像 (CT) 的術後追蹤要提早 3 至 9 個月偵測到殘餘腫瘤，證明 CatCHimera 可精準區分高復發風險病患，提供醫師與病患及早發現、及早治療，有效降低復發機率，是 B 肝肝癌術後輔助治療評估最佳幫手。

王雅俊進一步指出，目前肝癌檢測最普遍使用的血清生物標記為甲型胎兒蛋白 (AFP)，但臨床發現在可進行手術的早期肝癌患者中，出現 AFP 上升的比例不到四成，因此約三分之二的患者於術後無法利用 AFP 進行復發追蹤，因此存在未被滿足的醫療需求。

泰宗利用 B 肝特有的病毒嵌合 DNA 作為生物標記，此標記在 B 肝肝癌的偵測率高達九成，讓原本無法使用 AFP 追蹤的肝癌患者可以利用嵌合 DNA 來進行追蹤。若經手術後仍可測得嵌合 DNA，代表體內尚存殘餘腫瘤，復發風險將提高 12 倍。

而此次試驗結果顯示，若以現有 AFP 搭配嵌合 DNA 進行術後追蹤，則肝癌復發的檢測靈敏度可由原 43.5% 大幅提升至 91.3%，特異性可達 96.7%；在 AFP 未上升的受試族群中，使用嵌合 DNA 進行監控則可使檢測靈敏度由 9% 大幅提高至 64%。換言之，CatCHimera 肝癌檢測平台有機會填補現行 B 肝肝癌復發檢測的空窗，成為新一代篩檢、監控復發追蹤的精準評估指標。

根據衛福部統計，台灣每年新增肝癌患者約為 1.1 萬人，雖居國內十大癌症第 5 大，但卻是排名前十大癌症死因的第 2 位，顯見肝癌相對其他癌症的預後差，必須仰賴更精準的檢測工具做預防與監控照顧，且全球至 2025 年，每年新發生的肝癌腫瘤例數將接近 100 萬人，精準的檢測殘存腫瘤細胞的工具，將可成為未來肝癌治療方案中使用的利器。

泰宗的 CatCHimera 肝癌檢測平台在完成臨床驗證後，已向衛福部食品藥物管理署 (TFDA) 提出精準醫療分子檢測實驗室 (LDTS, Laboratory Developed Tests and Services) 認證申請，待取得後即可上市提供相關檢測服務。此外，有鑑於中國的肝癌檢測市場規模遠超過台灣，也將尋求合作機會進軍中國大陸市場。

泰宗 10 月營收 8794 萬元，月增 9.08%、年增 19.96%，累計前 10 月營收 7.93 億元，年增 22.57%，保持良好成長動能，並續創同期新高。