臺鹽七股鹽場、通霄環境教育園區獲環境教育設施場所認證

臺鹽 (1737-TW) 七股鹽場及臺鹽通霄環境教育園區甫通過環境教育設施場所認證，臺鹽指出，公司結合鹽業生態，展示台灣獨特的鹽業發展史，從最原始的曬鹽開始，鹽田生活、到國民健康、以及科技製鹽等發展，精心設計環境教育課程，整合生態變遷與傳承鹽業文化獲認證為國內唯二的鹽業環境教育認證場所。

臺鹽指出，鹽業發展是國內重要的經濟脈絡，七股鹽場傳承鹽業發展史，申請環境教育認證，透過桌遊、戶外導覽、小小鹽工三種生動有趣的方式，讓學員體會「七股白金記憶」、「七股鹽田回憶」、「是鹽田、炎田還是淹田?」三大主題。桌遊以情境模擬開墾與經營鹽田，體驗及了解鹽業對當地生活的影響，搭配導覽互動遊戲傳達鹽山會受環境空汙影響變色。

而小小鹽工體驗則是以耙鹽、堆鹽體會鹽工曬鹽及收鹽的辛勞。課程透過寓教於樂的方式，讓學員了解曾是台灣史上最大的曬鹽重地 - 七股鹽山，如何成為七股文化的象徵之一，與傳達文化保存的意義與價值。

臺鹽通霄環境教育園區則規劃「鹽來如此」、「妙 BOOK 鹽」兩項課程，「鹽來如此」透過煮海水為鹽的實驗，帶領學員認識日常生活中所食用的鹽，並讓學員體驗淡海水泡腳的樂趣。「妙 BOOK 鹽」以動畫教學鹽業發展歷史及透過互動問答體察環境教育跟自己息息相關，進而主動關心環保議題。

七股鹽場環境教育課程設計「七股白金記憶」，以桌遊模擬鹽田開墾，讓學員體驗鹽業生態。(圖：臺鹽提供)

臺鹽公司近年來除了積極發展觀光作為，更響應政府政策推動環境永續不遺餘力，逐步更新製程設備、整合通路推動永續商品等，也致力於能源管理和減碳等永續指標，更計畫領先法規在 2025 年以前完成 ISO50001 能源管理認證，接軌國家 2050 淨零轉型和節能戰略計畫，深化品牌競爭力，為環境永續盡一份心力。

臺鹽指出，臺鹽七股鹽場與臺鹽通霄環境教育園區精心設計遊戲互動體驗，讓大家親身體會如臨其境的過程，透過環境教育、鹽業生態、海洋教育及人文歷史等課程活動，讓孩童們在遊憩時玩轉思考、深入了解環境生態文化，一趟寓教於樂的旅程保證讓孩童滿載而歸，讓環境永續意識向下紮根。



即日起臺鹽七股鹽場與臺鹽通霄環境教育園區環境教育課程預約請洽七股鹽場電話專線 (06)7800511#38、信箱 tim@tybio.com.tw、臺鹽通霄環境教育園區電話專線 (037)792121#825、信箱 yenlai@tybio.com.tw，報名課程皆須提早兩週預約。