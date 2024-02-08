台積電加碼投資日本 檢測分析業營運揚帆
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-08 09:40
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 宣布將在熊本興建第二座晶圓廠，業界看好，當地不僅是車用晶片研發重鎮，此次將製程進一步延伸至 7 奈米家族，將帶動更多檢測分析商機，包括閎康 (3587-TW)、汎銓 (6830-TW) 等都已經預先投資產能，營運可望跟隨客戶腳步一起揚帆。
業界指出，隨著各國積極推動半導體自主化，日本政府除大力支持當地半導體發展外，也要求製程技術不可送往他國進行檢測分析，藉此降低技術外流風險，也為台廠前往當地服務啟動新契機。
尤其台積電 JASM 除了與索尼 (SONY) 合資外，日本汽車龍頭豐田 (Toyota) 與旗下車用零組件大廠電裝 (Denso) 皆注資 JASM，更讓外界期待在日本當地的車用晶片商機。
閎康為最早進軍日本的台廠，第一座實驗室就位於日本汽車重鎮名古屋，閎康也接獲眾多車用晶片案件，藉此累積服務車用客戶的經驗，此次隨著晶圓代工龍頭前往熊本，已在熊本設立第二座實驗室，預計今年起就可完整挹注營收，且因產能滿載，也開始規畫興建第三座實驗室。
汎銓也看好日本檢測商機，去年底就宣佈增資日本子公司達 10 億日圓，並選在東京建立材料分析 (MA) 實驗室，成為繼中國南京後的第一個海外布局，預期今年產能將從無到有，進一步挹注後續成長動能。
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