台積電加碼投資日本 檢測分析業營運揚帆

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-08 09:40

業界指出，隨著各國積極推動半導體自主化，日本政府除大力支持當地半導體發展外，也要求製程技術不可送往他國進行檢測分析，藉此降低技術外流風險，也為台廠前往當地服務啟動新契機。

尤其台積電 JASM 除了與索尼 (SONY) 合資外，日本汽車龍頭豐田 (Toyota) 與旗下車用零組件大廠電裝 (Denso) 皆注資 JASM，更讓外界期待在日本當地的車用晶片商機。

閎康為最早進軍日本的台廠，第一座實驗室就位於日本汽車重鎮名古屋，閎康也接獲眾多車用晶片案件，藉此累積服務車用客戶的經驗，此次隨著晶圓代工龍頭前往熊本，已在熊本設立第二座實驗室，預計今年起就可完整挹注營收，且因產能滿載，也開始規畫興建第三座實驗室。