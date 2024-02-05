鉅亨網新聞中心 2024-02-05 20:30

2022 年 1 月 5 日台股創下 18,619 點的歷史新高之後，睽違兩年，重新挑戰萬八。這個萬八究竟是天花板還是地板？如果是天花板，你得把股票清光，最好連壓箱寶都拿出來賣，否則跌下來傷筋斷骨；如果是地板，那麼就將成為台股新的里程碑，將來隨著時間愈墊愈高，想再買到萬八以下價位也就難上加難。

大華國際投顧阮蕙慈分析師認為，萬八成為將來地板的機率相當高。主要原因有三：第一是權值股占比高，光是台積電（2330-TW）權重就超過 28%，長線欲小不易；第二是電子產業脫離底部，邊緣 AI 今年剛開始，對以電子為主的台股相當有利；第三是美國即將進入降息循環，資金面亦有利於台股表現。

首先，護國神山台積電受惠於高速運算及手機貢獻達 8 成，未來兩年在 3 奈米製程貢獻推升成長可期，2024 年預估 EPS 可達 37.2 元、2025 年預估 EPS 達到 46.2 元，股價潛在上漲空間相當大。目前全球半導體產業庫存逐漸消化完畢，再加上 AI 新應用的需求大增，使得 2024 年全球半導體總產值預估成長 13.1%、2025 年也可望再出現兩位數成長，台積電是最大受惠者，尤其又占了台灣加權股價指數高達 28.85% 的權重，目前台積電每漲 1 元約當拉升指數 8.2 點，大盤指數要不漲也難，萬八變地板！

其次，是電子產業脫離底部，邊緣 AI 今年剛開始，對以電子為主的台股相當有利。以台股第二大權值股聯發科（2454-TW）為例，今年成長動能相當多，天璣 9300 在高階手機市占率將攀升，中階天璣 8300 也將導入 AI 功能開闢新戰場，預計今年第四季將推出 3 奈米製程的天璣 9400 也將再創高峰。

此外，在 AI PC 發展上，聯發科提供 SOC 切入 Chromebook，看好企業端需求；邊緣 AI 則受惠於車用及機器人；今年 WiFi 7 導入高階 NB 與寬頻設備，市占率提升；以及 ASIC 專案在北美的 CSP 廠商預定明年開始貢獻營收、與輝達合作汽車智慧座艙市場也是明年開始貢獻。聯發科預估今年 EPS 可達 55.2 元、明年預估 EPS 達 79.2 元，股價潛在上漲空間仍相當大。

第三，則是美國即將進入降息循環，資金面有利於台股表現。美股、歐股、日股，近期都在挑戰歷史新高，只有新興國家（包含台股在內）尚未創新高，是因為過去兩年 FED 暴力升息導致美元大漲、資金大舉從新興市場流出，終於在 2023 年 11 月出現轉折。今年 FED 即將進入降息循環、美元持續走弱，國際資金回流新興國家，這個趨勢往往長達兩年，現在才剛開始而已！

FED 利率及新台幣走勢 圖表來源：財經 M 平方

阮蕙慈分析師表示，基於產業面、資金面，預計兩年後回頭來看，台股萬八都將成為地板、一去不復返。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

萬八是天花板還是地板??

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