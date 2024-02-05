聯準會3月升息機率大減 美元升至8周高點

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 15:40

美元兌主要貨幣周一 (5 日) 升至 8 周高點，因為考量到美國經濟仍具有彈性，交易員收回了聯準會今年大幅降息的押注。

同時，日元、澳元和紐西蘭元在亞洲早盤跌至兩個月低點，而歐元則觸及 1.07675 美元的 1 個多月低點。 英鎊同樣小幅下跌 0.18%，至 1.2610 美元，早些時候曾觸及 1.25985 美元，為 1 月 17 日以來的最低點。

美元最高來到 104.18，創去年 12 月新高，稱後回穩至 104.02。

上周五公布的美國就業報告遠超市場預期，促使市場重新定價，並強化了聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在上周聯準會政策會議結束時的聲明，即 3 月份不太可能降息。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，鮑爾與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的兩記重擊，加上非常強勁的非農就業報告，基本上關閉了 3 月份降息的大門。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計聯準會 3 月開始降息的可能性不到 20%，而一周前可能性接近 50%。與此同時，5 月降息的可能性也有所增加。